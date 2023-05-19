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Будут ли вручать повестку за нарушение комендантского часа: адвокат предупредил

19 мая 2023 18:56
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Вручение повестки нарушителю комендантского часа — законно ли это
Вручение повестки нарушителю комендантского часа. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Уже почти 15 месяцев в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация через полномасштабное российское вторжение. В большинстве областях страны установлен комендантский час, во время которого нельзя находиться на улице без специального пропуска, выданного военной администрацией. За нарушение гражданин несет ответственность, но могут ли при этом в качестве наказания использовать вручение повесток?

На этот вопрос ответил адвокат Андрей Новак в эфире "Сніданок з 1+1".

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Вручение повестки за нарушение комендантского часа — что нужно знать

По словам правозащитника, в Украине есть случаи, когда нарушителю комендантского часа вручают повестки.

"У нас есть случаи, когда повестки все же вручают. Я бы сказал, что это незаконно и неправомерно, но такие реалии существуют", — отметил адвокат.

В то же время Новак считает, что это спорный вопрос.

С одной стороны, повестка как наказание — это неправильно и не предусмотрено законодательством. С другой стороны, уполномоченные лица имеют право вручать этот документ в любом месте вне зависимости от обстоятельств.

Военнообязанный обычно может отказаться подписывать вручение повестки и в этом случае должен быть составлен акт отказа в присутствии двух свидетелей.

Однако в дальнейшем ТЦК могут обратиться в полицию, а это в свою очередь в суд по привлечению лица к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 210 — Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета. Обжаловать это военнообязанному вряд ли удастся.

Итак, лучшим выходом из ситуации будет не нарушать комендантский час.

 

Вручение повестки за нарушение комендантского часа
Вручение повестки. Фото: УП

Кто имеет право вручать повестку

Напомним, что в Украине повестку военнообязанному лицу могут вручать:

  • работники органов местного самоуправления;
  • руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;
  • должностные лица военного комиссариата и уполномоченные лица/сотрудники ТЦК и СП;
  • руководители ЖЭКа, ОСМД.

Важно, что полицейские, терроборона и военные не имеют права выписывать повестки. У них нет таких полномочий.

 

Кто имеет право вручать повестку
Вручение повестки. Фото: РБК-Украина

Какое наказание за нарушение комендантского часа

В соответствии с украинским законодательством во время комендантского часа запрещено:

  • находиться на улице:
  • находиться в общественных местах;
  • перемещаться транспортом или пешком без специального пропуска.

За нарушение правил грозит административная ответственность в виде:

  • штрафа;
  • публичные либо исправительные работы;
  • или административный арест до 15 дней.

Кроме того, если нарушитель сопротивляется, то ему грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен или даже лишение свободы.

 

Какое наказание за нарушение комендантского часа
Нарушение комендантского часа. Фото: google.com

Если ты на улице в комендантский час — как правильно действовать

Адвокат Джамал Стаценко отмечает, что если вы оказались на улице в комендантский час, необходимо соблюдать определенные правила.

Если вы оказались в городе и идете по улице:

  • идите по освещенным путям, не прячьтесь;
  • найдите ТРО или военных и объясните ситуацию;
  • поднимите руки вверх, не лезьте в карманы за документами;
  • не придумывайте ничего, скажите правду: не рассчитало время;
  • паспорт лучше носить либо бумажный, либо ID-карту (приложение Действие может не сработать).

Если вы передвигаетесь на авто:

  • не останавливайтесь посреди трассы или дороги;
  • доезжайте до ближайшего блокпоста и объясните, кто ты и куда направляешься;
  • у вас проверят документы, машину, вещи;
  • если в районе опасно, вас попросят оставаться у блокпоста до окончания комендантского часа.

Если действия проверяющих вас были неправомерными, обратитесь по телефону горячей линии Министерства обороны и ВСУ: 0800 50 04 42.

 

Если ты на улице в комендантский час — как правильно действовать
Нарушение комендантского часа. Фото: google.com

Напомним, мы писали, при каких обстоятельствах вручать повестку имеют право работники ЖЭКа. И что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

Ранее мы сообщали, вправе ли представители территориальных центров комплектования заполнять повестку прямо на улице перед вручением.

Также мы рассказывали, что ждать украинцам от мобилизации в мае 2023 года и кого будут призывать в первую очередь.

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