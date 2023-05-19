Вручение повестки нарушителю комендантского часа — законно ли это

Вручение повестки нарушителю комендантского часа. Фото: Новини.LIVE

Уже почти 15 месяцев в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация через полномасштабное российское вторжение. В большинстве областях страны установлен комендантский час, во время которого нельзя находиться на улице без специального пропуска, выданного военной администрацией. За нарушение гражданин несет ответственность, но могут ли при этом в качестве наказания использовать вручение повесток?

На этот вопрос ответил адвокат Андрей Новак в эфире "Сніданок з 1+1".

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По словам правозащитника, в Украине есть случаи, когда нарушителю комендантского часа вручают повестки.

"У нас есть случаи, когда повестки все же вручают. Я бы сказал, что это незаконно и неправомерно, но такие реалии существуют", — отметил адвокат.

В то же время Новак считает, что это спорный вопрос.

С одной стороны, повестка как наказание — это неправильно и не предусмотрено законодательством. С другой стороны, уполномоченные лица имеют право вручать этот документ в любом месте вне зависимости от обстоятельств.

Военнообязанный обычно может отказаться подписывать вручение повестки и в этом случае должен быть составлен акт отказа в присутствии двух свидетелей.

Однако в дальнейшем ТЦК могут обратиться в полицию, а это в свою очередь в суд по привлечению лица к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 210 — Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета. Обжаловать это военнообязанному вряд ли удастся.

Итак, лучшим выходом из ситуации будет не нарушать комендантский час.

Вручение повестки. Фото: УП

Кто имеет право вручать повестку

Напомним, что в Украине повестку военнообязанному лицу могут вручать:

работники органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

должностные лица военного комиссариата и уполномоченные лица/сотрудники ТЦК и СП;

руководители ЖЭКа, ОСМД.

Важно, что полицейские, терроборона и военные не имеют права выписывать повестки. У них нет таких полномочий.

Вручение повестки. Фото: РБК-Украина

Какое наказание за нарушение комендантского часа

В соответствии с украинским законодательством во время комендантского часа запрещено:

находиться на улице:

находиться в общественных местах;

перемещаться транспортом или пешком без специального пропуска.

За нарушение правил грозит административная ответственность в виде:

штрафа;

публичные либо исправительные работы;

или административный арест до 15 дней.

Кроме того, если нарушитель сопротивляется, то ему грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен или даже лишение свободы.

Нарушение комендантского часа. Фото: google.com

Если ты на улице в комендантский час — как правильно действовать

Адвокат Джамал Стаценко отмечает, что если вы оказались на улице в комендантский час, необходимо соблюдать определенные правила.

Если вы оказались в городе и идете по улице:

идите по освещенным путям, не прячьтесь;

найдите ТРО или военных и объясните ситуацию;

поднимите руки вверх, не лезьте в карманы за документами;

не придумывайте ничего, скажите правду: не рассчитало время;

паспорт лучше носить либо бумажный, либо ID-карту (приложение Действие может не сработать).

Если вы передвигаетесь на авто:

не останавливайтесь посреди трассы или дороги;

доезжайте до ближайшего блокпоста и объясните, кто ты и куда направляешься;

у вас проверят документы, машину, вещи;

если в районе опасно, вас попросят оставаться у блокпоста до окончания комендантского часа.

Если действия проверяющих вас были неправомерными, обратитесь по телефону горячей линии Министерства обороны и ВСУ: 0800 50 04 42.

Нарушение комендантского часа. Фото: google.com

Напомним, мы писали, при каких обстоятельствах вручать повестку имеют право работники ЖЭКа. И что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

Ранее мы сообщали, вправе ли представители территориальных центров комплектования заполнять повестку прямо на улице перед вручением.

Также мы рассказывали, что ждать украинцам от мобилизации в мае 2023 года и кого будут призывать в первую очередь.