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Якщо оголосили в розшук: адвокат попередив українських призовників

18 травня 2023 21:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Важливо знати: чи можуть призовника оголосити в розшук
Вручення повістки та явка призовників до ТЦК та СП. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні діє загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним громадянам можуть вручати повістки. Проте трапляються випадки, коли чоловіки ігнорують цей документ й ухиляються від призову. Безперечно, такі дії караються законом. Та виникає важливе запитання: "Чи оголосять військовозобов'язаного в розшук, якщо він не прийде до ТЦК?".

Адвокат Роман Сімутін відповів на це питання та пояснив важливі нюанси. 

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Як та коли "ухилянта" оголошують у розшук

Процедура оголошення в розшук передбачена Кримінально-процесуальним кодексом (КПК).

Військовозобов'язаного можуть оголосити в розшук виключно після того, як було оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Це можуть бути кримінальні правопорушення, передбачені статтями:

  • 335 — ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
  • 336 — Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;
  • 337 — Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Після слідчий повинен звернутися з клопотанням до суду про затримання і доправлення підозрюваного до поліцейського органу, у якому власне людину й подали до розшуку. 

Адвокат підкреслює, оголосити розшук і провести затримання можна лише:

  • за рішенням суду;
  • за наявності обґрунтованої підозри;
  • в рамках відкритого кримінального провадження.

 

Як та коли "ухилянта" оголошують у розшук
Затримання особи поліцейськими. Фото: google.com. 

Чи мають право працівники ТЦК оголосити людину у розшук

Адвокат зазначає, що ТЦК може звертатися до поліції для встановлення місцеперебування та супроводження особи до ТЦК.

"Але це жодним чином не стосується розшуку, затримання та доставлення особи!" — наголошує правозахисник.

Оголосити в розшук та затримати особу можна лише за рішенням суду в межах відкритого кримінального провадження або за наявності обґрунтованої підозри.

Тобто працівники ТЦК не можуть оголосити призовника в розшук — у них на це просто немає повноважень. 

Проте органи Національної поліції України у встановленому законом порядку зобов’язані за зверненнями ТЦК та СП доставити таких осіб до територіальних центрів у разі вчинення військовозобов’язаним адміністративного правопорушення передбаченого статтями:

  • 210 — Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку;
  • 210-1 — Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 

Це передбачено Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1487 від 30.12.2022 року.

 

Чи мають право працівники ТЦК оголосити людину у розшук
Призовники у ТЦК та СП. Фото: google.com

Що робити, якщо вас оголосили у розшук?

Роман Сімутін радить, якщо вас все ж оголосили у розшук за ухилення від призову, спершу попросіть поліціянта пояснити поняття і пред’явити ухвалу суду про ваше затримання.

"Попросіть поліцейського роз'яснити ці поняття і пред'явити постанову суду про ваше затримання. Запевняю: адекватної відповіді ніхто не надасть. Тож просто продовжуйте робити те, що робили. Звичайно, якщо вам раніше не вручили повістку і ви не проходили ВЛК, бо такі ваші дії — це кримінал", — додає фахівець.

Правознавець підкреслює, громадяни, які раніше отримали повістку та вже пройшли військово-лікарську комісію, але ухиляються від призову, дійсно ризикують понести за це кримінальну відповідальність. Адже такі норми прописані у ст. 336 Кримінального кодексу України.

Як дізнатися, що людина перебуває у розшуку

Щоби дізнатися, чи перебуваєте ви у розшуку, радимо скористатися базами МВС України. Перевірка дасть змогу впевнитися, що на вас та ваших родичів, друзів не заведені справи та особу не оголошено в розшук.

Також можна скористатися:

  1. Портал МВС — тут є розділ Розшук осіб, які переховують від органів влади. Вам необхідно вказати особисті дані та перевірити себе в базі.
  2. Автоматизована система виконавчого провадження — тут теж необхідно вказати особисті дані та перевірити, чи не заведено на вас виконавче провадження.
  3. Судова влада України — тут ви зможете знайти інформацію щодо стану розгляду справи (необхідно ввести своє прізвище та регіон).

Якщо ви виявили себе в такому реєстрі (що іноді трапляється), вам необхідно звернутися до адвоката, щоб за підтримки юриста грамотно розібратися в ситуації, що склалася.

 

Як дізнатися, що людина перебуває у розшуку
Пошук інформації. Фото: google.com

Які закони необхідно знати військовозобов'язаним 

Постанова Кабміну №154 від 23 лютого 2022 року про функціонування ТЦК"ТЦК, відповідно до покладених на них завдань, звертаються до Нацполіції або її територіальних підрозділів про надання відомостей щодо призовників щодо притягнення до кримінальної відповідальності, відсутності (наявності) судимості; у встановленому законом порядку до органів Нацполіції щодо доставки до ТЦК осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку".

Стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Стаття 335 — "Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу".

Стаття 336 Кримінального кодексу України — "Ухилення від призову на військову службу з мобілізації, на особливий період, на військову службу на заклик осіб з-поміж резервістів у особливий період, карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".

Стаття 337 — "Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів".

 

Раніше ми повідомляли, які є законні причини неявки до територіального центру комплектування. 

Нагадаємо, ми писали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

Також адвокат розповів, що робити, коли працівники ТЦК порушують права призовників

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