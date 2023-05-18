Важливо знати: чи можуть призовника оголосити в розшук

Вручення повістки та явка призовників до ТЦК та СП. Фото: Новини.LIVE

В Україні діє загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним громадянам можуть вручати повістки. Проте трапляються випадки, коли чоловіки ігнорують цей документ й ухиляються від призову. Безперечно, такі дії караються законом. Та виникає важливе запитання: "Чи оголосять військовозобов'язаного в розшук, якщо він не прийде до ТЦК?".

Адвокат Роман Сімутін відповів на це питання та пояснив важливі нюанси.

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Процедура оголошення в розшук передбачена Кримінально-процесуальним кодексом (КПК).

Військовозобов'язаного можуть оголосити в розшук виключно після того, як було оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Це можуть бути кримінальні правопорушення, передбачені статтями:

335 — ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

336 — Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

337 — Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Після слідчий повинен звернутися з клопотанням до суду про затримання і доправлення підозрюваного до поліцейського органу, у якому власне людину й подали до розшуку.

Адвокат підкреслює, оголосити розшук і провести затримання можна лише:

за рішенням суду;

за наявності обґрунтованої підозри;

в рамках відкритого кримінального провадження.

Затримання особи поліцейськими. Фото: google.com.

Чи мають право працівники ТЦК оголосити людину у розшук

Адвокат зазначає, що ТЦК може звертатися до поліції для встановлення місцеперебування та супроводження особи до ТЦК.

"Але це жодним чином не стосується розшуку, затримання та доставлення особи!" — наголошує правозахисник.

Оголосити в розшук та затримати особу можна лише за рішенням суду в межах відкритого кримінального провадження або за наявності обґрунтованої підозри.

Тобто працівники ТЦК не можуть оголосити призовника в розшук — у них на це просто немає повноважень.

Проте органи Національної поліції України у встановленому законом порядку зобов’язані за зверненнями ТЦК та СП доставити таких осіб до територіальних центрів у разі вчинення військовозобов’язаним адміністративного правопорушення передбаченого статтями:

210 — Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку;

210-1 — Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Це передбачено Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1487 від 30.12.2022 року.

Призовники у ТЦК та СП. Фото: google.com

Що робити, якщо вас оголосили у розшук?

Роман Сімутін радить, якщо вас все ж оголосили у розшук за ухилення від призову, спершу попросіть поліціянта пояснити поняття і пред’явити ухвалу суду про ваше затримання.

"Попросіть поліцейського роз'яснити ці поняття і пред'явити постанову суду про ваше затримання. Запевняю: адекватної відповіді ніхто не надасть. Тож просто продовжуйте робити те, що робили. Звичайно, якщо вам раніше не вручили повістку і ви не проходили ВЛК, бо такі ваші дії — це кримінал", — додає фахівець.

Правознавець підкреслює, громадяни, які раніше отримали повістку та вже пройшли військово-лікарську комісію, але ухиляються від призову, дійсно ризикують понести за це кримінальну відповідальність. Адже такі норми прописані у ст. 336 Кримінального кодексу України.

Як дізнатися, що людина перебуває у розшуку

Щоби дізнатися, чи перебуваєте ви у розшуку, радимо скористатися базами МВС України. Перевірка дасть змогу впевнитися, що на вас та ваших родичів, друзів не заведені справи та особу не оголошено в розшук.

Також можна скористатися:

Портал МВС — тут є розділ Розшук осіб, які переховують від органів влади. Вам необхідно вказати особисті дані та перевірити себе в базі. Автоматизована система виконавчого провадження — тут теж необхідно вказати особисті дані та перевірити, чи не заведено на вас виконавче провадження. Судова влада України — тут ви зможете знайти інформацію щодо стану розгляду справи (необхідно ввести своє прізвище та регіон).

Якщо ви виявили себе в такому реєстрі (що іноді трапляється), вам необхідно звернутися до адвоката, щоб за підтримки юриста грамотно розібратися в ситуації, що склалася.

Пошук інформації. Фото: google.com

Які закони необхідно знати військовозобов'язаним

Постанова Кабміну №154 від 23 лютого 2022 року про функціонування ТЦК: "ТЦК, відповідно до покладених на них завдань, звертаються до Нацполіції або її територіальних підрозділів про надання відомостей щодо призовників щодо притягнення до кримінальної відповідальності, відсутності (наявності) судимості; у встановленому законом порядку до органів Нацполіції щодо доставки до ТЦК осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку".

Стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Стаття 335 — "Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу".

Стаття 336 Кримінального кодексу України — "Ухилення від призову на військову службу з мобілізації, на особливий період, на військову службу на заклик осіб з-поміж резервістів у особливий період, карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".

Стаття 337 — "Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів".

Раніше ми повідомляли, які є законні причини неявки до територіального центру комплектування.

Нагадаємо, ми писали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

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