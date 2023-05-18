Важливо знати: чи можуть призовника оголосити в розшук

Якщо оголосили в розшук: адвокат попередив українських призовників
В Україні діє загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним громадянам можуть вручати повістки. Проте трапляються випадки, коли чоловіки ігнорують цей документ й ухиляються від призову. Безперечно, такі дії караються законом. Та виникає важливе запитання: "Чи оголосять військовозобов'язаного в розшук, якщо він не прийде до ТЦК?".
Адвокат Роман Сімутін відповів на це питання та пояснив важливі нюанси.
Як та коли "ухилянта" оголошують у розшук
Процедура оголошення в розшук передбачена Кримінально-процесуальним кодексом (КПК).
Військовозобов'язаного можуть оголосити в розшук виключно після того, як було оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення.
Це можуть бути кримінальні правопорушення, передбачені статтями:
- 335 — ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
- 336 — Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;
- 337 — Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.
Після слідчий повинен звернутися з клопотанням до суду про затримання і доправлення підозрюваного до поліцейського органу, у якому власне людину й подали до розшуку.
Адвокат підкреслює, оголосити розшук і провести затримання можна лише:
- за рішенням суду;
- за наявності обґрунтованої підозри;
- в рамках відкритого кримінального провадження.
Чи мають право працівники ТЦК оголосити людину у розшук
Адвокат зазначає, що ТЦК може звертатися до поліції для встановлення місцеперебування та супроводження особи до ТЦК.
"Але це жодним чином не стосується розшуку, затримання та доставлення особи!" — наголошує правозахисник.
Оголосити в розшук та затримати особу можна лише за рішенням суду в межах відкритого кримінального провадження або за наявності обґрунтованої підозри.
Тобто працівники ТЦК не можуть оголосити призовника в розшук — у них на це просто немає повноважень.
Проте органи Національної поліції України у встановленому законом порядку зобов’язані за зверненнями ТЦК та СП доставити таких осіб до територіальних центрів у разі вчинення військовозобов’язаним адміністративного правопорушення передбаченого статтями:
- 210 — Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку;
- 210-1 — Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Це передбачено Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1487 від 30.12.2022 року.
Що робити, якщо вас оголосили у розшук?
Роман Сімутін радить, якщо вас все ж оголосили у розшук за ухилення від призову, спершу попросіть поліціянта пояснити поняття і пред’явити ухвалу суду про ваше затримання.
"Попросіть поліцейського роз'яснити ці поняття і пред'явити постанову суду про ваше затримання. Запевняю: адекватної відповіді ніхто не надасть. Тож просто продовжуйте робити те, що робили. Звичайно, якщо вам раніше не вручили повістку і ви не проходили ВЛК, бо такі ваші дії — це кримінал", — додає фахівець.
Правознавець підкреслює, громадяни, які раніше отримали повістку та вже пройшли військово-лікарську комісію, але ухиляються від призову, дійсно ризикують понести за це кримінальну відповідальність. Адже такі норми прописані у ст. 336 Кримінального кодексу України.
Як дізнатися, що людина перебуває у розшуку
Щоби дізнатися, чи перебуваєте ви у розшуку, радимо скористатися базами МВС України. Перевірка дасть змогу впевнитися, що на вас та ваших родичів, друзів не заведені справи та особу не оголошено в розшук.
Також можна скористатися:
- Портал МВС — тут є розділ Розшук осіб, які переховують від органів влади. Вам необхідно вказати особисті дані та перевірити себе в базі.
- Автоматизована система виконавчого провадження — тут теж необхідно вказати особисті дані та перевірити, чи не заведено на вас виконавче провадження.
- Судова влада України — тут ви зможете знайти інформацію щодо стану розгляду справи (необхідно ввести своє прізвище та регіон).
Якщо ви виявили себе в такому реєстрі (що іноді трапляється), вам необхідно звернутися до адвоката, щоб за підтримки юриста грамотно розібратися в ситуації, що склалася.
Які закони необхідно знати військовозобов'язаним
Постанова Кабміну №154 від 23 лютого 2022 року про функціонування ТЦК: "ТЦК, відповідно до покладених на них завдань, звертаються до Нацполіції або її територіальних підрозділів про надання відомостей щодо призовників щодо притягнення до кримінальної відповідальності, відсутності (наявності) судимості; у встановленому законом порядку до органів Нацполіції щодо доставки до ТЦК осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення".
Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку".
Стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Стаття 335 — "Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу".
Стаття 336 Кримінального кодексу України — "Ухилення від призову на військову службу з мобілізації, на особливий період, на військову службу на заклик осіб з-поміж резервістів у особливий період, карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".
Стаття 337 — "Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів".
Раніше ми повідомляли, які є законні причини неявки до територіального центру комплектування.
Нагадаємо, ми писали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.
Також адвокат розповів, що робити, коли працівники ТЦК порушують права призовників.