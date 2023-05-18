Важно знать: могут ли призывника объявить в розыск

Вручение повестки и явка призывников в ТЦК и СП. Фото: Новини.LIVE

В Украине действует всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным гражданам могут вручать повестки. Однако бывают случаи, когда мужчины игнорируют этот документ и уклоняются от призыва. Безусловно, такие действия наказываются законом. Но возникает важный вопрос: "Объявят ли военнообязанного в розыск, если он не придет в ТЦК?"

Адвокат Роман Симутин ответил на этот вопрос и объяснил немаловажные нюансы.

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Процедура объявления в розыск предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом (УПК).

Военнообязанные могут быть объявлены в розыск исключительно после того, как было объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения.

Это могут быть уголовные правонарушения, предусмотренные статьями:

335 — уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава;

336 — Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

337 — Уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания.

Затем следователь должен обратиться с ходатайством в суд о задержании и доставке подозреваемого в полицейский орган, в котором собственно человека и подали в розыск.

Адвокат подчеркивает, объявить розыск и провести задержание можно только:

по решению суда;

при наличии обоснованного подозрения;

в рамках открытого уголовного производства.

Задержание личности полицейскими. Фото: google.com.

Имеют ли право работники ТЦК объявить человека в розыск

Адвокат отмечает, что ТЦК может обращаться в полицию для установления местонахождение и сопровождения лица в ТЦК.

"Но это никоим образом не касается розыска, задержания и доставки лица!" — отмечает правозащитник.

Объявить в розыск и задержать лицо можно только по решению суда в рамках открытого уголовного производства или обоснованного подозрения.

То есть работники ТЦК не могут объявить призывника в розыск — у них просто нет полномочий.

Однако органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК и СП доставить таких лиц в территориальные центры в случае совершения военнообязанным административного правонарушения, предусмотренного статьями:

210 — Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета;

210 -1 — Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Это предусмотрено Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №1487 от 30.12.2022 года.

Призывники в ТЦК и СП. Фото: google.com

Что делать, если вас объявили в розыск?

Роман Симутин советует, если вас все же объявили в розыск за уклонение от призыва, сначала попросите полицейского объяснить понятие и предъявить решение суда о вашем задержании.

"Попросите полицейского разъяснить эти понятия и предъявить постановление суда о вашем задержании. Уверяю: адекватного ответа никто не предоставит. Так что просто продолжайте делать то, что делали. Конечно, если вам раньше не вручили повестку и вы не проходили ВЛК, потому что такие ваши действия — это криминал", — добавляет специалист.

Правовед подчеркивает, граждане, ранее получившие повестку и уже прошедшие военно-врачебную комиссию, но уклоняющиеся от призыва, действительно рискуют понести за это уголовную ответственность. Такие же нормы прописаны в ст. 336 Уголовного кодекса Украины.

Как узнать, что человек находится в розыске

Чтобы узнать, находитесь ли вы в розыске, рекомендуем воспользоваться базами МВД Украины. Проверка позволит убедиться, что на вас и ваших родственников, друзей не заведены дела и личность не объявлена в розыск.

Также можно воспользоваться:

Портал МВД — здесь есть раздел Розыск лиц, скрывающих от органов власти. Вам нужно указать личные данные и проверить себя в базе. Автоматизированная система исполнительного производства здесь тоже необходимо указать личные данные и проверить, не заведено ли на вас исполнительное производство. Судебная власть Украины — здесь вы сможете найти информацию о состоянии рассмотрения дела (необходимо ввести свою фамилию и регион).

Если вы обнаружили себя в таком реестре (иногда случается), вам необходимо обратиться к адвокату, чтобы при поддержке юриста грамотно разобраться в сложившейся ситуации.

Поиск информации. Фото: google.com

Какие законы необходимо знать военнообязанным

Постановление Кабмина №154 от 23 февраля 2022 года о функционировании ТЦК: "ТЦК, в соответствии с возложенными на них задачами, обращаются в Нацполицию или ее территориальные подразделения о предоставлении сведений о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости; в установленном законом; порядка в органы Нацполиции по доставке в ТЦК лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях".

Статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета".

Статья 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Статья 335 — "Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава".

Статья 336 Уголовного кодекса Украины — "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет".

Статья 337 — "Уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания".

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