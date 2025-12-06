Виплати депутатам виростуть в рази — Гетманцев закликав до рішучого вчинку

Народні депутати ВРУ. Фото: УНІАН

В Україні ухвалили держбюджет на 2026 рік, який викликав чимало дискусій та навіть обурення. Серед "чутливих" питань — збільшення втричі компенсації витрат народних депутатів на потреби, пов’язані з виконанням посадових повноважень.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

Підвищення виплат нардепам

Поки українці обговорювали нові соціальні стандарти, закладені в державний бюджет-2026, доволі непомітно для більшості пройшла правка щодо підвищення компенсацій нардепам. Йдеться про витрати, пов’язані з депутатською діяльністю, а саме на роботу з виборцями, юристів, відрядження, канцелярію тощо.

У 2025 році сума дорівнює близько 60 000 грн, а з 1 січня має зрости на 120 000 грн. Виходить, на потреби народних депутатів будуть спрямовувати трохи менше 200 000 грн у 2026 році. Данило Гетманцев переконаний, що подібні зміни є абсолютно недоречними в умовах війни.

"Але бюджет — це компроміс. На жаль, позиція деяких колег була на користь цієї поправки. Але відповіддю кожного народного депутата, який не погоджується з виплатами, має бути особистий вчинок — перерахування коштів на користь армії", — зазначив очільник профільного комітету.

За його словами, нардепи є певним авторитетом і взірцем поведінки для країни. Тож вони своїми діями повинні свідчити про цінності, які захищають публічно. І поки вчителі в середньому заробляють 14 000 грн/міс., парламентарі не можуть собі дозволити доплати в 200 000 грн.

Що буде з зарплатами вчителів

Водночас у державному бюджеті на 2026 рік передбачили підвищення зарплати вчителів. Кабінет Міністрів не підтримав пропозицію щодо підняття доходів педагогічних працівників до рівня трьох мінімальних, однак залишив попередню правку про двоетапний перегляд сум:

з 1 січня — на 30%;

з 1 вересня — на 20%.

Данило Гетманцев уточнив, що завдяки нововведенню мінімальна зарплата вчителя в Україні становитиме близько 21 000 грн. Це стосується навіть молодих працівників без стажу, які нині отримують від 7 000-8 000 грн.

Нагадаємо, в Україні запропонували обмежити доходи посадовців і працівників державних структур під час воєнного стану. Потенційний ліміт — 10 мінімальних зарплат, а саме 86 000 грн у 2026 році.

Також ми писали, що з 2026 року мінімальна пенсія в Україні зросте до 2 595 грн. Саме таким буде розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Але зміниться і максимальна пенсія спільно з доплатами.