Выплаты депутатам вырастут в разы — Гетманцев призвал к решительному поступку

В Украине приняли госбюджет на 2026 год, который вызвал немало дискуссий и даже возмущение. Среди "чувствительных" вопросов — увеличение втрое компенсации расходов народных депутатов на нужды, связанные с выполнением должностных полномочий.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Повышение выплат нардепам

Пока украинцы обсуждали новые социальные стандарты, заложенные в государственный бюджет-2026, довольно незаметно для большинства прошла правка по повышению компенсаций нардепам. Речь идет о расходах, связанных с депутатской деятельностью, а именно на работу с избирателями, юристов, командировки, канцелярию и тому подобное.

В 2025 году сумма равна около 60 000 грн, а с 1 января должна вырасти на 120 000 грн. Получается, на нужды народных депутатов будут направлять чуть меньше 200 000 грн в 2026 году. Даниил Гетманцев убежден, что подобные изменения абсолютно неуместны в условиях войны.

"Но бюджет — это компромисс. К сожалению, позиция некоторых коллег была в пользу этой поправки. Но ответом каждого народного депутата, который не согласен с выплатами, должен быть личный поступок — перечисление денег в пользу армии", — отметил глава профильного комитета.

По его словам, нардепы являются определенным авторитетом и образцом поведения для страны. Поэтому они своими действиями должны свидетельствовать о ценностях, которые защищают публично. И пока учителя в среднем зарабатывают 14 000 грн/мес., парламентарии не могут себе позволить доплаты в 200 000 грн.

Что будет с зарплатами учителей

В то же время в государственном бюджете на 2026 год предусмотрели повышение зарплаты учителей. Кабинет Министров не поддержал предложение о поднятии доходов педагогических работников до уровня трех минимальных, однако оставил предварительную правку о двухэтапном пересмотре сумм:

с 1 января — на 30%;

с 1 сентября — на 20%.

Даниил Гетманцев уточнил, что благодаря нововведению минимальная зарплата учителя в Украине составит около 21 000 грн. Это касается даже молодых сотрудников без стажа, которые сейчас получают от 7 000-8 000 грн.

Напомним, в Украине предложили ограничить доходы чиновников и работников государственных структур во время военного положения. Потенциальный лимит — 10 минимальных зарплат, а именно 86 000 грн в 2026 году.

Также мы писали, что с 2026 года минимальная пенсия в Украине вырастет до 2 595 грн. Именно таким будет размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Но изменится и максимальная пенсия совместно с доплатами.