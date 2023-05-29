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Вручатимуть повістки навіть за кордоном? Що треба знати українцям

29 травня 2023 17:49
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Вручення повісток за кордоном — юрист пояснив, чи це можливо
Вручення повісток військовозобов'язаним українцям. Фото: google.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Через повномасштабну війну за кордоном й досі залишається чимало українців, багато з них чоловіки призовного віку. А тому питання, чи можна їх повернути до України, щоб призвати до лав ЗСУ за допомогою консульських установ, є актуальним. 

На нього дав відповідь юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак в коментарі "24 Каналу". 

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Чи можуть вручати повістки українцям за кордоном

За словами юриста, консульські установи не мають повноважень вручати повістки військовозобов'язаним українцям. 

"Згідно з чинним законодавством, представники дипломатичних установ не можуть видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном", — наголосив Юрчак.

 

Чи можуть вручати повістки українцям за кордоном
Військовий квиток. Фото: google.com

Які обов'язки виконують українські консульства та посольства за кордоном

30 грудня 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", якою затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні, деякі норми стосувалися інформування військовозобов'язаних українців за кордоном про проведення мобілізації в Україні. 

Так, дипломатичні установи не можуть видавати повістки, проте мають ряд обов'язків, а саме: 

  • інформувати чоловіків призовного віку, які не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;
  • сприяти поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (мова йде про інформування);
  • повідомляти у 7-денний термін з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов'язаних та резервістів відповідним ТЦК та СП за місцем перебування їх на військовому обліку;
  • вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

"Повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому ці норми в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном", — пояснює Юрчак.

 

Які обов'язки виконують українські консульства та посольства за кордоном
Українське посольство. Фото: ВВС

Раніше ми писали, кого не можуть призвати на службу в армію навіть за власним бажанням. 

Нагадаємо, ми розповідали, які є три законні підстави відмовитися від повістки. 

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