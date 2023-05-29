Вручення повісток за кордоном — юрист пояснив, чи це можливо

Вручення повісток військовозобов'язаним українцям. Фото: google.com

Через повномасштабну війну за кордоном й досі залишається чимало українців, багато з них чоловіки призовного віку. А тому питання, чи можна їх повернути до України, щоб призвати до лав ЗСУ за допомогою консульських установ, є актуальним.

На нього дав відповідь юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак в коментарі "24 Каналу".

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За словами юриста, консульські установи не мають повноважень вручати повістки військовозобов'язаним українцям.

"Згідно з чинним законодавством, представники дипломатичних установ не можуть видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном", — наголосив Юрчак.

Військовий квиток. Фото: google.com

Які обов'язки виконують українські консульства та посольства за кордоном

30 грудня 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", якою затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні, деякі норми стосувалися інформування військовозобов'язаних українців за кордоном про проведення мобілізації в Україні.

Так, дипломатичні установи не можуть видавати повістки, проте мають ряд обов'язків, а саме:

інформувати чоловіків призовного віку, які не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

сприяти поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (мова йде про інформування);

повідомляти у 7-денний термін з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов'язаних та резервістів відповідним ТЦК та СП за місцем перебування їх на військовому обліку;

вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

"Повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому ці норми в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном", — пояснює Юрчак.

Українське посольство. Фото: ВВС

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