Вручення повісток за кордоном — юрист пояснив, чи це можливо

Вручатимуть повістки навіть за кордоном? Що треба знати українцям
Через повномасштабну війну за кордоном й досі залишається чимало українців, багато з них чоловіки призовного віку. А тому питання, чи можна їх повернути до України, щоб призвати до лав ЗСУ за допомогою консульських установ, є актуальним.
На нього дав відповідь юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак в коментарі "24 Каналу".
Чи можуть вручати повістки українцям за кордоном
За словами юриста, консульські установи не мають повноважень вручати повістки військовозобов'язаним українцям.
"Згідно з чинним законодавством, представники дипломатичних установ не можуть видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном", — наголосив Юрчак.
Які обов'язки виконують українські консульства та посольства за кордоном
30 грудня 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", якою затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні, деякі норми стосувалися інформування військовозобов'язаних українців за кордоном про проведення мобілізації в Україні.
Так, дипломатичні установи не можуть видавати повістки, проте мають ряд обов'язків, а саме:
- інформувати чоловіків призовного віку, які не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;
- сприяти поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (мова йде про інформування);
- повідомляти у 7-денний термін з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов'язаних та резервістів відповідним ТЦК та СП за місцем перебування їх на військовому обліку;
- вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.
"Повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому ці норми в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном", — пояснює Юрчак.
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