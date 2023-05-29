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Будут вручать повестки даже за границей? Что нужно знать украинцам

29 мая 2023 17:49
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Вручение повесток за границей — юрист объяснил, возможно ли это
Вручение повесток военнообязанным украинцам. Фото: google.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Из-за полномасштабной войны за границей до сих пор остается немало украинцев, многие из них мужчины призывного возраста. А потому вопрос, можно ли их вернуть в Украину, чтобы призвать в ряды ВСУ с помощью консульских учреждений, актуален.

На него ответил юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в комментарии "24 Канала".

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Могут ли вручать повестки украинцам за границей

По словам юриста, у консульских учреждений нет полномочий вручать повестки военнообязанным украинцам.

"Согласно действующему законодательству, представители дипломатических учреждений не могут выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей", — подчеркнул Юрчак.

 

Могут ли вручать повестки украинцам за границей
Военный билет. Фото: google.com

Какие обязанности выполняют украинские консульства и посольства за границей

30 декабря 2022 года Кабинет министров Украины принял постановление № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", которым утвердил новый порядок организации и ведения военного учета в Украине, некоторые нормы касались информирования военнообязанных украинцев за границей о проведении мобилизации в Украине.

Так, дипломатические учреждения не могут выдавать повестки, однако имеют ряд обязанностей, а именно:

  • информировать мужчин призывного возраста, не имеющих отсрочки или не освобожденных от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;
  • способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации (речь идет об информировании);
  • сообщать в 7-дневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим ТЦК и СП по месту нахождения их на военном учете;
  • вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

"Полномочия дипучреждений сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине, а потому эти нормы в законодательстве никак не влияют на находящихся за рубежом лиц", — объясняет Юрчак.

 

Какие обязанности выполняют украинские консульства и посольства за границей
Украинское посольство. Фото: BBC

Раньше мы писали, кого не могут призвать на службу в армию даже по собственному желанию.

Напомним, мы рассказывали, какие есть три законных основания отказаться от повестки.

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