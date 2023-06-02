Общая мобилизация: кого призовут и кого не будут призывать этим летом

Служба в Вооруженных силах Украины. Фото: Черноморская информационная служба

В мае в Украине продлили военное положение и мобилизацию — они будут продолжаться до конца августа 2023 года. Кого призовут, а кого не будут призывать этим летом — на эти и другие вопросы ответил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании Winner.

Кто подлежит мобилизации летом 2023 года

Как объяснил юрист, согласно общему правилу мобилизации подлежат резервисты и военнообязанные, в том числе запаса, в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные к военной службе по состоянию здоровья.

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"Мужчины в возрасте от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы, если они проходили срочную службу либо закончили специальную кафедру, либо отнесены к службе запаса второй очереди", — сказал Игорь Ясько.

Однако здесь, по словам юриста, есть важный нюанс: предельный срок пребывания в статусе призывника сократят до 25 лет.

"30 мая уже был принят в целом соответствующий проект закона, остались подписи. Это значит, что после вступления закона в силу мужчин 25-26 лет уже смогут мобилизовывать наравне с лицами возраста 27+", — пояснил он.

Значит ли повестка обязательный призыв

При этом получить повестку на уточнение данных могут все, независимо от состояния здоровья и других обстоятельств. А уже после уточнения данных в ТЦК и прохождения ВВК будет решаться вопрос о том, будет ли человек мобилизован.

"Если у мужчины есть документы, которые помогут реализовать его право на отсрочку во время мобилизации, тогда в ряды ВСУ он не будет призван (ему не будет вручена так называемая боевая повестка о необходимости прибыть с вещами на пункт сбора). Кроме того, получение повестки" об уточнении данных не означает обязательный призыв к ВСУ: возможно, личность только запишут для формирования резерва", — пояснил Игорь Ясько.

Кого будут призывать в первую очередь

Первоочередной мобилизации будут подлежать военные, которые проходили срочную службу, офицеры запаса, резервисты, другие лица с опытом службы — то есть имеющие военный и боевой опыт.

"Во вторую очередь будут призывать граждан, которые не проходили военную службу, но проходят обязательное обучение и ограниченно пригодны во время военного положения", — рассказал юрист.

По словам Яська, если провести градацию, то приоритеты призыва будут следующие:

Пригодные, от 27 (25) до 60 лет, есть опыт военной службы; Пригодные, от 27 (25) до 60 лет, без опыта военной службы; Ограниченно пригодные во время военного положения, от 27 (25) до 60 лет.

Напомним, ранее юрист разъяснил, могут ли вручить повестки украинцам, находящимся за рубежом.

Также стало известно, кого не могут призвать на службу в армии даже по собственному желанию.

Кроме того, ранее Новини.LIVE сообщали, могут ли вручить повестку в качестве наказания за нарушение комендантского часа.