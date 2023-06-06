Як оформити відстрочку в ТЦК — адвокат пояснив важливі нюанси

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. Українським чоловікам активно роздають повістки. Проте слід знати, що навіть під час особливого правового режиму, є категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Адвокат Роман Сімутін у своєму блозі на YouTube-каналі пояснив українцям, як з’явитися в ТЦК й правильно подати документи на відстрочку.

Читайте також:

Як оформити відстрочку — що радить адвокат

Правозахисник підкреслив, що кожен військовозобов'язаний має детально ознайомитися зі ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Саме в ній вказані усі можливі підстави для відстрочки від мобілізації.

Так правник нагадав, що українці, які мають дружину з інвалідністю або батьків (батьків дружини/чоловіка) з інвалідністю 1 чи 2 групи, можуть отримати відстрочку. Для цього їм необхідно завчасно підготувати оригінали документів з копіями.

"Складіть заяву про надання відстрочки, посилаючись на зазначені документи", — порадив адвокат.

Він зазначив, якщо ви маєте певні хвороби та проходили лікування, обов’язково приготуйте виписки з історії хвороби та заяву з вимогою долучити їх до особової справи при проходженні ВЛК.

Сімутін наголосив, що після прибуття до ТЦК та СП потрібно обов’язково зареєструвати заяву. Не віддати, а саме зареєструвати, щоб на заяві поставили відмітку про її отримання.

У такому випадку співробітники територіального центру комплектування не зможуть повернути цю заяву без реєстрації та направити вас на військово-лікарську комісію. Адже після ВЛК вам вже одразу вручать мобілізаційне розпорядження, тож ви просто не зможете підтвердити, що мали право на відстрочку. Або зможете, але вже у суді.

"Аналогічна ситуація з проходженням ВЛК. Наприклад, за виписками з історії хвороби ви точно обмежено придатні або ж непридатні, а комісія визнала вас придатним. Ви подали скаргу до центрального ВЛК, пославшись на виписки з історії хвороби, а у відповідь: нічого не знаємо, нічого не бачимо, у справі виписки відсутні. Тепер ви зрозуміли, чому так важлива заява з відміткою", — пояснив адвокат.

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП

Які документи про відстрочення отримує у ТЦК призовник

Після ухвалення рішення щодо надання відстрочки військовозобов'язаний повинен отримати виписку з книги протоколів, в якій повинні бути зазначені:

ПІБ;

дата народження призовника;

підстави на якій надається відстрочення;

номер і дата протоколу відстрочення;

ПІБ і підписи членів комісії.

На руки військовозобов'язаному видають довідку про надання відстрочки зі штампом у військовому квитку або тимчасовому посвідченні. Саме цей документ і надається на вимогу про наявність відстрочення.

Раніше ми розповідали, що правозахисник Ігор Шавров назвав категорії осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

Також, ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за відмову від мобілізації у воєнний час.