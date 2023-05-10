Яке покарання чекає ухилянтів за відмову від мобілізації

Українські військовослужбовці. Фото: Офіс Президента

Під час дії воєнного стану відмова від мобілізації розцінюється як ухилення від призову за мобілізацією, за що настає кримінальна відповідальність. Отримати відстрочку можна лише тоді, коли є проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють нести службу.

Про це розповів юрист Ілля Шипко.

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Як зауважив юрист, законодавство не передбачає добровільної відмови від мобілізації. Ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає підстав, за яких особа не може бути мобілізовано. Тобто, законодавство надає вичерпний перелік підстав за яких громадянин може отримати відстрочку від мобілізації та не бути мобілізованим.

Проте інколи можна зустріти такі випадки, коли деякі громадяни все ж пишуть відмови від мобілізації у ТЦК та СП із зазначенням обставин у зв’язку з якими вони відмовляються від проходження військової служби. Така відмова є підставою для притягнення такої особи до відповідальності.

Відповідальність за відмову від мобілізації

Існує два види відповідальності за відмову від мобілізації:

адміністративна — сюди можна віднести неповідомлення ТЦ та СП про зміну особистих даних, адреси, сімейного стану тощо. За таке правопорушення може бути накладено штраф;

кримінальна — якщо особа підлягає під мобілізацію, але з певних причин відмовляється від мобілізації, то її може бути притягнено до кримінальної відповідальності. Стаття 336 КК України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період. Вона передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які причини дозволяють відмовитись від повістки. Одна із них — у повістці неправильно вказали дані одержувача.