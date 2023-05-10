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Юрист рассказал, что угрожает за отказ от мобилизации в военное время

10 мая 2023 10:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Какое наказание ждет уклонистов за отказ от мобилизации
Украинские военнослужащие. Фото: Офис Президента
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время действия военного положения отказ от мобилизации расценивается как уклонение от призыва по мобилизации, за что наступает уголовная ответственность. Получить отсрочку можно только тогда, когда есть проблемы со здоровьем, не позволяющим нести службу.

Об этом рассказал юрист Илья Шипко.

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Как отметил юрист, законодательство не предусматривает добровольного отказа от мобилизации. Ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает основания, по которым лицо не может быть мобилизовано. То есть законодательство предоставляет исчерпывающий перечень оснований, по которым гражданин может получить отсрочку от мобилизации и не быть мобилизованным.

Однако иногда встречаются такие случаи, когда некоторые граждане все же пишут отказ от мобилизации в ТЦК и СП с указанием обстоятельств в связи с которыми они отказываются от прохождения военной службы. Такой отказ является основанием для привлечения такого лица к ответственности.

Ответственность за отказ от мобилизации

Существует два вида ответственности за отказ от мобилизации:

  • административная — сюда можно отнести несообщение ТЦ и СП об изменении личных данных, адреса, семейного положения и т.д. За такое правонарушение может быть наложен штраф;
  • уголовное — если лицо подлежит мобилизации, но по определенным причинам отказывается от мобилизации, то оно может быть привлечено к уголовной ответственности. Статья 336 УК Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период. Она предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, недавно мы писали, какие причины позволяют отказаться от повестки. Одна из них — в повестке неправильно указали данные получателя.

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