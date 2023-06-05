Вручення повісток в Україні — адвокат розповів про нову пастку ТЦК

Виклик до ТЦК та СП. Фото: ООТЦК та СП

Територіальні центри комплектування (військкомати) вигадали новий спосіб вручення повісток військовозобов'язаним — щоб змусити людину прийти до ТЦК та СП повістки надсилають разом із викликом про розгляд адміністративної справи за порушення військового обліку й фактично погрожують штрафом.

Про такі випадки розповів адвокат Роман Сімутін у своєму Youtube-каналі.

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За словами правозахисника, військовозобов'язаний може отримати рекомендований лист або ж наступні папери залишають просто у поштовій скриньці:

• повістка із зазначенням дати прибуття до ТЦК, умовно — 01.06.2023 року;

• виклик про розгляд адміністративного правопорушення на 03.06.2023 рік.

Як пояснює правознавець, чоловікові погрожують, що у разі неявки до ТЦК на нього буде складений адмінпротокол та буде виписаний штраф у розмірі 5100 грн.

"У виклику пишуть: 03.06.2023 року щодо вас буде складено протокол за ст. 210 КУпАП, але в разі явки до ТЦК 03.06.2023 р. справу щодо примусового приводу щодо вас буде скасовано", — розповів Сімутін.

Адвокат вважає такі дії ТЦК психологічним тиском й зазначає, що адмінпротокол можна оскаржити в суді. Як пояснює фахівець, у суді буде легко довести свою правоту, адже порушена послідовність запрошення та розгляду справи.

"За креативність підходу — однозначно п’ятірка, а от по предмету "Адміністративне право" — двійка. Адже дата виклику та дата повідомлення легко перевіряються. Звісно, це займе трошки більше часу, але найголовніше, що порушена послідовність запрошення та розгляду справи, тож в суді цей трюк просто розвалиться. І швидше за все, це просто психологічний тиск", — пояснив адвокат.

Він додав, що якщо чоловік не скасує постанову ТЦК про штраф та сплатить його, то визнає свою вину й погодиться з правомірністю притягнення до відповідальності.

Тим самим військовозобов'язаний ризикує отримати кримінальне провадження, а за нею настане підозра та розшук.

"Якщо ви не скасуєте постанову ТЦК про штраф і сплатите його, то визнаєте свою вину й погодитеся з правомірністю притягнення до відповідальності. А далі – кримінальне провадження, підозра та розшук", – наголошує Сімутін.

Раніше ми розповідали про те, що лише два способи вручення повістки є законними в Україні.

Нагадаємо, ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

Також, ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за відмову від мобілізації у воєнний час.