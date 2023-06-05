Вручение повесток в Украине — адвокат рассказал о новой ловушке ТЦК

Вызов в ТЦК и СП. Фото: ООТЦК и СП

Территориальные центры комплектования (военные) придумали новый способ вручения повесток военнообязанным — чтобы заставить человека прийти в ТЦК и СП повестки присылают вместе с вызовом о рассмотрении административного дела за нарушение военного учета и фактически угрожают штрафом.

О таких случаях рассказал адвокат Роман Симутин в своем Youtube-канале.

Читайте также:

По словам правозащитника, военнообязанный может получить заказное письмо или следующие бумаги оставляют прямо в почтовом ящике:

• повестка с указанием даты прибытия в ТЦК, условно — 01.06.2023 года;

• вызов о рассмотрении административного правонарушения на 03.06.2023 года.

Как объясняет правовед, мужчине угрожают, что в случае неявки в ТЦК на него будет составлен админпротокол и выписан штраф в размере 5100 грн.

"В вызове пишут: 03.06.2023 года в отношении вас будет составлен протокол по ст. 210 КУоАП, но в случае явки в ТЦК 03.06.2023 г. дело о принудительном приводе в отношении вас будет отменено", — рассказал Симутин.

Адвокат считает подобные действия ТЦК психологическим давлением и отмечает, что админпротокол можно обжаловать в суде. Как объясняет специалист, в суде будет легко доказать свою правоту, ведь нарушена последовательность приглашения и рассмотрения дела.

"За креативность подхода — однозначно пятерка, а вот по предмету "Административное право" — двойка. Ведь дата вызова и дата сообщения легко проверяются. Конечно, это займет немного больше времени, но самое главное, что нарушена последовательность приглашения и рассмотрения дела. В суде этот трюк просто развалится. И, скорее всего, это просто психологическое давление", — пояснил адвокат.

Он добавил, что если мужчина не отменит постановление ТЦК о штрафе и уплатит его, признает свою вину и согласится с правомерностью привлечения к ответственности.

Тем самым военнообязанный рискует получить уголовное производство, а за ним последует подозрение и розыск.

"Если вы не отмените постановление ТЦК о штрафе и уплатите его, то признаете свою вину и согласитесь с правомерностью привлечения к ответственности. А дальше — уголовное производство, подозрение и розыск", — подчеркивает Симутин.

Ранее мы рассказывали о том, что только два способа вручения повестки законны в Украине.

Напомним, мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Также мы сообщали, что грозит военнообязанному за отказ от мобилизации в военное время.