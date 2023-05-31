Виклик до ТЦК телефоном або через СМС — чи законно та як діяти

Повістка телефоном або через СМС: чи треба приходити до ТЦК. Фото: Новини.LIVE

В Україні військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки, за якими вони мають пройти до ТЦК та СП для уточнення даних та проходження ВЛК. Проте бувають випадки, коли явитись до центру комплектації просять за допомогою СМС-повідомлення або навіть у телефонній розмові.

Як українцям реагувати на такий вид "повісток" та чи законні такі дії ТЦК, розповів юрист Костянтин Грітчин.

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За словами правознавця, повістка — це той документ, який в Україні можуть вручати виключно в руки військовозобов’язаному під підпис.

Повістка обов'язково має містити наступну інформацію:

назва "ПОВІСТКА";

ПІБ військовозобов’язаного;

адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу ТЦК та СП для явки;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

Повістка 2023 року. Фото: kmu.gov.ua

Якщо сповіщають через СМС-повідомлення або телефоном — як діяти

Якщо вам прийшла СМСка обо ж подзвонили з ТЦК з проханням явитись до центру комплектації, ви маєте право не реагувати на таке сповіщення, адже у такому разі на військовозобов’язаного не можуть скласти акт про відмову від її отримання повістки та не можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку.

"Повістка, залишена у поштовій скриньці (дверях), виклик телефоном, вручення через родичів не є врученою і правомірною, а тому не породжує юридичних наслідків і відповідальності, тому явка за такою повісткою необов’язкова", — підкреслив Грітчин.

Фахівець додав, що у такому випадку військовозобов’язаний має право не з’являтися у військкомат аж до тих пір, доки йому не буде належним чином вручено повістку.

Раніше ми розповідали про те, що лише два способи вручення повістки є законними в Україні.

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