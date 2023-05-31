Вручення повісток в Україні — хто має право відмовитися

Вручення повісток призовникам в Україні. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Під час дії загальної мобілізації чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки на вулиці, блокпостах, в громадських місцях тощо. Але попередньо представники ТЦК та СП мають з’ясувати особу того, хто її отримує, адже не всі чоловіки є військовозобов’язаними.

Юрист Ілля Шипко розповів, якій категорії чоловіків не можуть вручити повістку.

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Як пояснює правознавець, існує кілька підстав для відмови від вручення повістки.

"Наприклад, якщо чоловікові більш як 60 років, він не є військовозобов'язаним, вручати йому повістку на вулиці немає потреби. Якщо особу не встановлено, то зрозуміло, що повістка не може бути виписана, бо немає даних. А виписати повістку без встановлення даних особи не можна", — пояснив фахівець.

Юрист додав, що під час отримання повістки громадянин зобов’язаний розписатися про її отримання із зазначенням дати вручення.

А у разі відмови складається відповідний акт у присутності свідків та надалі це може розцінюватися як ухилення від військової служби.

Вручення повісток призовникам в Україні. Фото: facebook.com/DF.Avangard

У свою чергу начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач розповів, що чоловіки, які мають бронь від мобілізації за місцем роботи можуть не отримувати повістку від співробітників ТЦК на вулиці. Для цього достатньо пред’явити документ про те, що він дійсно заброньований.

Якщо ж при собі необхідних паперів чоловік не має, краще взяти повістку. Далі необхідно буде прийти до ТЦК та СП, адреса якого зазначена в повістці, та вже там надати співробітникам територіального центру відомості про те, що ви являєтеся заброньованим працівником та не можете бути мобілізовані.

Раніше ми розповідали про те, що лише два способи вручення повістки є законними в Україні.

Нагадаємо, ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

Також, ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за відмову від мобілізації у воєнний час.