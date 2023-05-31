Вручение повесток в Украине — кто имеет право отказаться

Вручение повесток призывникам в Украине. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Во время действия общей мобилизации мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки на улице, блокпостах, в общественных местах и т.д. Но предварительно представители ТЦК и СП должны выяснить личность того, кто ее получает, ведь не все мужчины военнообязанны.

Юрист Илья Шипко рассказал, какой категории мужчин не могут вручить повестку.

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Как поясняет правовед, существует несколько оснований для отказа вручения повестки.

"Например, если мужчине более 60 лет, он не военнообязан, вручать ему повестку на улице нет нужды. Если личность не установлена, то понятно, что повестка не может быть выписана, потому что нет данных. А выписать повестку без установления данных личности нельзя", — пояснил специалист.

Юрист добавил, что при получении повестки гражданин обязан расписаться о ее получении с указанием даты вручения.

В случае же отказа составляется соответствующий акт в присутствии свидетелей и в дальнейшем это может расцениваться как уклонение от военной службы.

Вручение повесток призывникам в Украине. Фото: facebook.com/DF.Avangard

В свою очередь начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач рассказал, что мужчины, имеющие бронь от мобилизации по месту работы, могут не получать повестку от сотрудников ТЦК на улице. Для этого достаточно предъявить документ, что он действительно забронирован.

Если же при себе необходимых бумаг у мужчины нет, лучше взять повестку. Далее необходимо будет прийти в ТЦК и СП, адрес которого указан в повестке, и уже там предоставить сотрудникам территориального центра сведения о том, что вы являетесь забронированным работником и не можете быть мобилизованы.

Ранее мы рассказывали о том, что только два способа вручения повестки законны в Украине.

Напомним, мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Также мы сообщали, что грозит военнообязанному за отказ от мобилизации в военное время.