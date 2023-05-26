Коли повістка належно вручена — юрист назвав умови

Вручення повістки в Україні. Фото: google.com

Поки триває повномасштабна війна в Україні, діє й загальна мобілізація військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років. Щоденно вони отримують повістки, за якими мають прибути до ТЦК та СП. Проте кожен чоловік має знати, яке вручення повістки можна вважати належним.

За словами адвоката Ростислава Кравця, є лише два відповідні способи. Про них він розповів детально.

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Коли повістка належно вручена

За словами адвоката, повістку можна вважати належно врученою, якщо:

1. ЇЇ вручили особисто в руки військовозобов'язаному, якому вона призначалася, під відеозапис та з підписом.

2. Її вручили особисто в руки військовозобов'язаному через адміністрацію місця роботи.

Кравець підкреслив, найголовніше — щоб було зафіксовано, що саме ви отримали повістку та розписалися в ній.

Вручення повістки. Фото: Новини.LIVE

Яке вручення повістки є неналежним

Як пояснює правознавець, якщо немає доказів, що людина особисто отримала повістку та поставила свій підпис, немає свідків або відеозапису самого вручення, то військовозобов'язаного неможливо притягнути до відповідальності.

"Якщо там стоїть якась закарлючка в повістці, немає доказів того, що ви її отримували, такі протоколи суди будуть скасовувати. І такі штрафи суди також будуть скасовувати", — підкреслив Кравець.

Також адвокат висловив свою думку щодо вручення повісток через родичів, ОСББ, ЖЕКи, поштою або залишену у дверях. Він підкреслив, усі ці варіанти є незаконними, адже немає жодних підтверджень того, що особа, якій призначалась повістка, отримала її. Тож такого громадянина не можуть притягти до відповідальності та стягнути з нього штраф.

Вручення повістки військовозобов'язаному. Фото: google.com

Які дані повинна містити повістка

Якщо вам вручають повістку перевірте її зміст. Вона обов'язково має містити:

ПІБ та місце проживання громадянина, якому вручається повістка;

час та дату прибуття в ТЦК та СП;

найменування та місцезнаходження ТЦК та СП, в який повинен прибути громадянин;

підпис і печатка керівників ТЦК і СП.

Якщо щось з переліченого в повістці відсутнє або ж зазначено невірно, громадянин має право відмовитися підписувати такий документ.

Акт відмови від отримання повістки складається обов'язково у присутності двох свідків. Акт передають до центрів комплектування, які мають виправити помилки.

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