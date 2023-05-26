Когда повестка надлежащим образом вручена — юрист назвал условия

Только два способа вручения повестки законны: что нужно знать
Пока идет полномасштабная война в Украине, действует и общая мобилизация военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Ежедневно они получают повестки, по которым должны прибыть в ТЦК и СП. Однако каждый мужчина должен знать, какое вручение повестки можно считать подобающим.
По словам адвоката Ростислава Кравца, есть только два соответствующих способа. О них он рассказал подробно.
Когда повестка правильно вручена
По словам адвоката, повестку можно считать надлежащим образом врученной, если:
1. Ее вручили лично в руки военнообязанному, которому она предназначалась, под видеозапись и с подписью.
2. Ее вручили лично в руки военнообязанному через администрацию места работы.
Кравец подчеркнул, самое главное, чтобы было зафиксировано, что именно вы получили повестку и расписались в ней.
Какое вручение повестки неправильно
Как объясняет правовед, если нет доказательств, что человек лично получил повестку и поставил свою подпись, нет свидетелей или видеозаписи самого вручения, военнообязанного невозможно привлечь к ответственности.
"Если там стоит какая-нибудь закорючка в повестке, нет доказательств того, что вы ее получали, такие протоколы суды будут отменять. И такие штрафы суды также будут отменять", — подчеркнул Кравец.
Также адвокат высказал свое мнение по поводу вручения повесток через родственников, ОСМД, ЖЭКи, почтой или оставленную в дверях. Он подчеркнул, что все эти варианты являются незаконными, ведь нет никаких подтверждений того, что лицо, которому назначалась повестка, получило его. Так что такого гражданина не могут привлечь к ответственности и взыскать с него штраф.
Какие данные должна содержать повестка
Если вам вручают повестку, проверьте ее содержание. Она обязательно должна содержать:
- ФИО и место жительства гражданина, которому вручается повестка;
- время и дату прибытия в ТЦК и СП;
- наименование и местонахождение ТЦК и СП, в который должен прибыть гражданин;
- подпись и печать руководителей ТЦК и СП
Если что-то из перечисленного в повестке отсутствует или указано неверно, гражданин имеет право отказаться подписывать такой документ.
Акт отказа от получения повестки составляется обязательно в присутствии двух свидетелей. Акт передают центрам комплектования, которые должны исправить ошибки.
Раньше мы писали, какие есть три законные основания отказа от повестки. И кого не могут призвать на службу в армию даже по собственному желанию.
Напомним, мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.
Также мы сообщали, какой категории лиц не стоит опасаться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.