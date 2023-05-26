Когда повестка надлежащим образом вручена — юрист назвал условия

Вручение повестки в Украине. Фото: google.com

Пока идет полномасштабная война в Украине, действует и общая мобилизация военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Ежедневно они получают повестки, по которым должны прибыть в ТЦК и СП. Однако каждый мужчина должен знать, какое вручение повестки можно считать подобающим.

По словам адвоката Ростислава Кравца, есть только два соответствующих способа. О них он рассказал подробно.

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Когда повестка правильно вручена

По словам адвоката, повестку можно считать надлежащим образом врученной, если:

1. Ее вручили лично в руки военнообязанному, которому она предназначалась, под видеозапись и с подписью.

2. Ее вручили лично в руки военнообязанному через администрацию места работы.

Кравец подчеркнул, самое главное, чтобы было зафиксировано, что именно вы получили повестку и расписались в ней.

Вручение повестки. Фото: Новости.

Какое вручение повестки неправильно

Как объясняет правовед, если нет доказательств, что человек лично получил повестку и поставил свою подпись, нет свидетелей или видеозаписи самого вручения, военнообязанного невозможно привлечь к ответственности.

"Если там стоит какая-нибудь закорючка в повестке, нет доказательств того, что вы ее получали, такие протоколы суды будут отменять. И такие штрафы суды также будут отменять", — подчеркнул Кравец.

Также адвокат высказал свое мнение по поводу вручения повесток через родственников, ОСМД, ЖЭКи, почтой или оставленную в дверях. Он подчеркнул, что все эти варианты являются незаконными, ведь нет никаких подтверждений того, что лицо, которому назначалась повестка, получило его. Так что такого гражданина не могут привлечь к ответственности и взыскать с него штраф.

Вручение повестки военнообязанному. Фото: google.com

Какие данные должна содержать повестка

Если вам вручают повестку, проверьте ее содержание. Она обязательно должна содержать:

ФИО и место жительства гражданина, которому вручается повестка;

время и дату прибытия в ТЦК и СП;

наименование и местонахождение ТЦК и СП, в который должен прибыть гражданин;

подпись и печать руководителей ТЦК и СП

Если что-то из перечисленного в повестке отсутствует или указано неверно, гражданин имеет право отказаться подписывать такой документ.

Акт отказа от получения повестки составляется обязательно в присутствии двух свидетелей. Акт передают центрам комплектования, которые должны исправить ошибки.

Раньше мы писали, какие есть три законные основания отказа от повестки. И кого не могут призвать на службу в армию даже по собственному желанию.

Напомним, мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Также мы сообщали, какой категории лиц не стоит опасаться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.