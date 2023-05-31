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Повестка по телефону или через СМС: как реагировать и нужно ли идти в ТЦК

31 мая 2023 17:53
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Вызов в ТЦК по телефону или через СМС — законно ли и как действовать
Повестка по телефону или через СМС: нужно ли приходить в ТЦК. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки, по которым они должны пройти в ТЦК и СП для уточнения данных и прохождения ВЛК. Однако бывают случаи, когда явиться в центр комплектации просят с помощью SMS-сообщения или даже в телефонном разговоре.

Как украинцам реагировать на такой вид "повесток" и законны ли такие действия ТЦК, рассказал юрист Константин Гритчин.

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Как должны вручать повестку в Украине

По словам правоведа, повестка — это тот документ, который в Украине могут вручать исключительно в руки военнообязанному под подпись.

Повестка обязательно должна содержать следующую информацию:

  • название "ПОВЕСТКА";
  • ФИО военнообязанного;
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
  • номер повестки;
  • номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
  • дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;
  • наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
  • подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
  • дату выдачи повестки;
  • мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.

 

Как выглядит повестка 2023 года
Повестка в 2023 году. Фото: kmu.gov.ua

Если извещают через СМС-сообщение или по телефону — как действовать

Если вам пришла СМСка или же позвонили из ТЦК с просьбой явиться в центр комплектации, вы имеете право не реагировать на такое уведомление, ведь в таком случае на военнообязанного не могут составить акт об отказе от его получения повестки и не могут взыскать штраф за нарушение правил военного учета.

"Повестка, оставленная в почтовом ящике (дверях), вызов по телефону, вручение через родственников не вручено и правомерно, а потому не порождает юридических последствий и ответственности, поэтому явка по такой повестке необязательна", — подчеркнул Гритчин.

Специалист добавил, что в таком случае военнообязанный имеет право не являться в военкомат вплоть до тех пор, пока ему не будет надлежащим образом вручена повестка.

 

Ранее мы рассказывали о том, что только два способа вручения повестки законны в Украине.

Напомним, мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Также мы сообщали, что грозит военнообязанному за отказ от мобилизации в военное время.

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