Вызов в ТЦК по телефону или через СМС — законно ли и как действовать

Повестка по телефону или через СМС: как реагировать и нужно ли идти в ТЦК
В Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки, по которым они должны пройти в ТЦК и СП для уточнения данных и прохождения ВЛК. Однако бывают случаи, когда явиться в центр комплектации просят с помощью SMS-сообщения или даже в телефонном разговоре.
Как украинцам реагировать на такой вид "повесток" и законны ли такие действия ТЦК, рассказал юрист Константин Гритчин.
Как должны вручать повестку в Украине
По словам правоведа, повестка — это тот документ, который в Украине могут вручать исключительно в руки военнообязанному под подпись.
Повестка обязательно должна содержать следующую информацию:
- название "ПОВЕСТКА";
- ФИО военнообязанного;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки;
- номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
- дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;
- наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- дату выдачи повестки;
- мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.
Если извещают через СМС-сообщение или по телефону — как действовать
Если вам пришла СМСка или же позвонили из ТЦК с просьбой явиться в центр комплектации, вы имеете право не реагировать на такое уведомление, ведь в таком случае на военнообязанного не могут составить акт об отказе от его получения повестки и не могут взыскать штраф за нарушение правил военного учета.
"Повестка, оставленная в почтовом ящике (дверях), вызов по телефону, вручение через родственников не вручено и правомерно, а потому не порождает юридических последствий и ответственности, поэтому явка по такой повестке необязательна", — подчеркнул Гритчин.
Специалист добавил, что в таком случае военнообязанный имеет право не являться в военкомат вплоть до тех пор, пока ему не будет надлежащим образом вручена повестка.
Ранее мы рассказывали о том, что только два способа вручения повестки законны в Украине.
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