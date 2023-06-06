Как оформить отсрочку в ТЦК — адвокат объяснил важные нюансы

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Украинским мужчинам активно раздают повестки. Однако следует знать, что даже во время особого правового режима есть категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Адвокат Роман Симутин в своем блоге на YouTube-канале объяснил украинцам, как явиться в ТЦК и правильно подать документы на отсрочку.

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Правозащитник подчеркнул, что каждый военнообязанный должен подробно ознакомиться со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Именно в нем указаны все возможные основания для отсрочки от мобилизации.

Так юрист напомнил, что украинцы, имеющие жену с инвалидностью или родителей (родителей жены/супруга) с инвалидностью 1 или 2 группы, могут получить отсрочку. Для этого им необходимо заранее подготовить подлинники документов с копиями.

"Составьте заявление о предоставлении отсрочки, ссылаясь на указанные документы", — посоветовал адвокат.

Он отметил, если у вас есть определенные болезни и проходили лечение, обязательно приготовьте выписки из истории болезни и заявление с требованием приобщить их к личному делу при прохождении ВЛК.

Симутин подчеркнул, что по прибытии в ТЦК и СП нужно обязательно зарегистрировать заявление. Не отдать, а именно, зарегистрировать, чтобы на заявлении поставили отметку о ее получении.

В таком случае сотрудники территориального центра комплектования не смогут вернуть это заявление без регистрации и направить вас на военно-врачебную комиссию. Ведь после ВЛК вам уже сразу вручат мобилизационное распоряжение, так что вы просто не сможете подтвердить, что имели право на отсрочку. Или сможете, но уже в суде.

"Аналогичная ситуация с прохождением ВЛК. Например, по выпискам из истории болезни вы точно ограниченно пригодны или же непригодны, а комиссия признала вас подходящим. Вы подали жалобу в центральный ВЛК, сославшись на выписки из истории болезни, а в ответ: ничего не знаем, ничего не видим, в деле выписки отсутствуют. Теперь вы поняли, почему так важно заявление с отметкой", — объяснил адвокат.

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП

Какие документы об отсрочке получает в ТЦК призывник

После принятия решения о предоставлении отсрочки военнообязанный должен получить выписку из книги протоколов, в которой должны быть указаны:

ФИО;

дата рождения призывника;

основания на которой предоставляется отсрочка;

номер и дата протокола отсрочки;

ФИО и подписи членов комиссии.

На руки военнообязанному выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении. Именно этот документ и предоставляется по требованию о наличии отсрочки.

Ранее мы говорили, что правозащитник Игорь Шавров назвал категории лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Также мы сообщали, что грозит военнообязанному за отказ от мобилизации в военное время.