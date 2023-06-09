Чем призывник отличается от военнообязанного – разъяснение юриста

Служба в ВСУ. Фото: Черноморская информационная служба

В быту мы часто путаем понятия "призывники" и "военнообязанные". Однако между этими двумя категориями существует значительная разница.

В чем именно состоят различия призывников от военнообязанных и чем отличаются их обязанности перед законом — об этом Новини.LIVE поговорили с управляющим партнером юридической компании Winner, адвокатом Игорем Ясько.

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Как разъяснил юрист, призывники — это лица, подлежащие призыву на срочную службу и еще не проходившие ее (если нет оснований для отсрочки), приписанные к призывным участкам.

"В настоящее время пределы призывного возраста — с 18 до 27 лет. Однако после вступления в силу нового закона о снижении призывного возраста, предельный возраст снизится до 25 лет", — предупреждает Ясько.

Что касается военнообязанных, то это лица, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований в особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства, отмечает юрист.

Два военных учета

Соответственно, в Украине ведется два отдельных военных учета — призывников и военнообязанных, и гражданин может пребывать только на одном из них.

"Военный учет ведется на основании паспорта гражданина Украины и следующих военно-учетных документов: для призывников — это удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного", — объяснил Игорь Ясько.

Приписка мужчин к призывным участкам происходит в течение января — марта года, в котором допризывнику исполняется 17 лет.

"Она проводится с целью взятия их на военный учет и определения имеющихся призывных ресурсов, степени пригодности к военной службе, установления образовательного уровня, полученной специальности или профессии, уровня физической подготовки, изучения личных качеств", — разъяснил юрист.

Ранее Игорь Ясько назвал два случая, в которых можно законно отказаться от получения повестки, а также рассказал, кого этим летом не призовут в ВСУ.

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