Військовий облік 2023: види, хто і коли має з'явитися до ТЦК

Постановка на військовий облік. Фото: ООТЦК та СП

Понад 15 місяців в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними й мають стояти на військовому обліку. Під час особливого правового режиму військові оцінюють та формують мобілізаційний резерв для виконання мобілізаційних планів.

Детальніше про те, кому треба негайно стати на облік у нашому матеріалі.

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Які є види військового обліку

Є три види військового обліку, він поділяється на облік:

призовників;

військовозобов'язаних;

резервістів.

Військовий облік з урахуванням обсягу та деталізації поділяється на:

персонально-якісний — облік персональних та службових даних стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання, які узагальнюються в облікових документах та вносяться до Єдиного державного реєстру);

персонально-первинний — облік відомостей стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів за місцем їх проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (його можуть вести виконавчі органи сільських, селищних, міських рад);

персональний — облік відомостей за місцем роботи (служби) або навчання (покладається на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій).

Також військовий облік поділяється за призначенням:

загальний — на такому обліку перебувають військовозобов'язані та резервісти, які не заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час;

спеціальний — це військовозобов'язані, які відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Варто також зазначити, що з січня 2023 року в країні діє новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. За новими правилами військовий облік тепер ведеться і за кордоном.

Військовий облік. Фото: google.com

Хто веде військовий облік

Військовий облік мають здійснювати:

ТЦК та СП (військкомати);

якщо немає ТЦК, місцеві органи самоврядування (села, селища, поселення міського типу);

роботодавці, компанії, установи тощо;

дипломатичні українські установи за кордоном.

Військовий облік. Фото: Новини.LIVE

Хто має стати на військовий облік в ТЦК

ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачає, що на військовий облік призовників крім Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України стають такі чоловіки:

приписані до призовних дільниць;

які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;

які набули громадянства України та згідно з цим Законом підлягають приписці до призовних дільниць;

звільнені зі служби у військовому резерві, які не виконали обов’язків служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів, не проходили строкову військову службу та не досягли 27-річного віку;

На військовий облік військовозобов'язаних стають:

звільнені з військової служби в запас;

особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до ЗУ "Про альтернативну(невійськову) службу";

особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;

звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби України, співробітники Служби судової охорони, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України;

особи, які набули громадянства України та згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;

зняті з військового обліку ЗСУ, СБУ, СЗРУ відповідно за рішенням Міністерства оборони України;

звільнені від призову на строкову військову службу за цим Законом;

які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників;

звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування у запасі;

На військовий облік резервістів стають:

зараховані в особливий період на службу у військовому оперативному резерві;

після укладення контракту про проходження служби у військовому резерві ЗСУ та інших військових формувань;

після прибуття з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання.

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