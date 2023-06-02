Военный учет 2023: виды, кто и когда должен явиться в ТЦК

Постановка военного учета. Фото: ООТЦК и СП

Более 15 месяцев в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и должны стоять на военном учете. Во время особого правового режима военные оценивают и формируют мобилизационный резерв для выполнения планов мобилизации.

Детальнее о том, кому нужно немедленно стать на учет в нашем материале.

Читайте также:

Какие виды военного учета

Есть три вида военного учета, он делится на учет:

призывников;

военнообязанных;

резервистов.

Военный учет с учетом объема и детализации делится на:

персонально-качественный — учет персональных и служебных данных относительно призывников, военнообязанных и резервистов по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства, которые обобщаются в учетных документах и вносятся в Единый государственный реестр);

персонально-первичный — учет сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах по месту их проживания в соответствующей административно-территориальной единице (его могут вести исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов);

персональный — учет сведений по месту работы (службы) или обучения (возлагается на руководителей государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций).

Также военный учет делится по назначению:

общий — на таком учете находятся военнообязанные и резервисты, не забронированные за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями на период мобилизации и военное время;

специальный — это военнообязанные, которые согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" забронированы за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военное время.

Следует также отметить, что с января 2023 года в стране действует новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. По новым правилам военный учет сейчас ведется и за границей.

Военный учет. Фото: google.com

Кто ведет военный учет

Военный учет должны осуществлять:

ТЦК и СП (военнослужащие);

если нет ТЦК, местные органы самоуправления (села, селения, поселения городского типа);

работодатели, компании, учреждения и т.п.;

дипломатические украинские учреждения за границей.

Военный учет. Фото: Новости.

Кто должен стать на военный учет в ТЦК

ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает, что на военный учет призывников кроме Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины становятся следующие мужчины:

приписанные к призывным участкам;

прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;

которые приобрели гражданство Украины и согласно этому Закону подлежат приписке к призывным участкам;

уволенные со службы в военном резерве, не исполнившие обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов, не проходили срочную военную службу и не достигли 27-летнего возраста;

На военный учет военнообязанных становятся:

уволены с военной службы в запас;

лица, прекратившие альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с ЗУ "Об альтернативной (невоенной) службе";

лица, прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;

уволены со службы полицейские, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Государственного бюро расследований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты (кроме лиц, принятых на службу гражданской защиты в порядке, определенном Кодексом гражданской защиты Украины, до прохождения срочной военной службы), Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, сотрудники Службы судебной охраны, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную политику, лица, имеющие специальные звания Бюро экономической безопасности Украины;

лица, которые приобрели гражданство Украины и согласно этому Закону подлежат взятию на учет военнообязанных;

сняты с военного учета ВСУ, СБУ, СЗРУ в соответствии с решением Министерства обороны Украины;

освобождены от призыва на срочную военную службу по настоящему Закону;

достигших 27-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников;

уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

На военный учет резервистов становятся:

зачислены в особый период на службу в военном оперативном резерве;

после заключения контракта о прохождении службы в военном резерве ВСУ и других военных формирований;

по прибытии из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства.

Ранее мы писали, какие штрафы предусмотрены для работодателей, нанимающих на работу сотрудников без военно-учетных документов.

Напомним, мы рассказывали, могут ли работодатели уволить работника из-за их отсутствия военно-учетных документов и насколько это законно.

Также мы сообщали, какое наказание ждет мужчин за отсутствие военного билета.