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Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

1 червня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Як законно відмовитися від повістки – поради адвоката
Військовий квиток та повістка. Фото: tmr.gov.ua
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Не всі посадові особи мають право вручати військовозобов’язаним повістки з вимогою явитися до територіального центру комплектації. Отже, існують випадки, коли ви маєте право відмовитися від отримання на цілком законних підставах.

Про тонкощі вручення та отримання повісток розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії Winner.

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Деталі

Як пояснив юрист, військовозобов’язаний має право відмовитися від отримання повістки, якщо її вручає особа, яка не має на це законних підстав — тобто не є співробітником ТЦКСП, керівником підприємства або представником органів місцевого самоврядування.

"Військовослужбовці, поліція, тероборона не уповноважені вручати повістки, тому можна законно відмовитися", — сказав Ігор Ясько.

Також він зазначив, що відмовитися від отримання повістки можна, якщо вона заповнена з помилками.

"Тому треба уважно перевіряти прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, адресу проживання, вид повістки, дату, час і адресу, куди потрібно з'явитися та з якою метою", — підкреслив Ясько.

Нагадаємо, раніше юристи роз’яснили, кому неможна вручати повістку на вулиці та що загрожує за відмову від мобілізації під час воєнного стану.

Також українцям розповіли, як треба діяти, якщо ви маєте відстрочку, але вас все одно намагаються мобілізувати.

Зазначимо, що у травні цього року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, який розширює перелік підстав, за якими українські військовослужбовці можуть звільнитися зі служби.

Крім того, юрист дав пораду, що робити, якщо територіальні центри комплектування пропонують вам з’явитися до ТЦК за допомогою СМС-повідомлення або телефонної розмови.

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