Как законно отказаться от повестки – советы адвоката

Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста
Не все должностные лица имеют полномочия вручать военнообязанным повестки с требованием явиться в территориальный центр комплектации. Следовательно, есть случаи, когда вы имеете право отказаться от получения на вполне законных основаниях.
О тонкостях вручения и получения повесток рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании Winner.
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Как пояснил юрист, военнообязанный имеет право отказаться от получения повестки, если ее вручает лицо, не имеющее на это законных оснований — то есть не являющееся сотрудником ТЦКСП, руководителем предприятия или представителем органов местного самоуправления.
"Военнослужащие, полиция, терроборона не уполномочены вручать повестки, поэтому можно законно отказаться", — сказал Игорь Ясько.
Также он отметил, что отказаться от получения повестки можно, если она заполнена с ошибками.
"Поэтому нужно внимательно проверять фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес проживания, вид повестки, дату, время и адрес, куда нужно явиться и с какой целью", — подчеркнул Ясько.
Напомним, ранее юристы разъяснили, кому нельзя вручать повестку на улице и что грозит за отказ от мобилизации во время военного положения.
Также украинцам рассказали, как нужно действовать, если у вас есть отсрочка, но вас все равно пытаются мобилизовать.
Отметим, что в мае этого года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, расширяющий перечень оснований, по которым украинские военнослужащие могут уволиться со службы.
Кроме того, юрист дал совет, что делать, если территориальные центры комплектования предлагают вам явиться в ТЦК с помощью SMS-сообщения или телефонного разговора.