Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста arrow

Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

1 июня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Как законно отказаться от повестки – советы адвоката
Военный билет и повестка. Фото: tmr.gov.ua
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Не все должностные лица имеют полномочия вручать военнообязанным повестки с требованием явиться в территориальный центр комплектации. Следовательно, есть случаи, когда вы имеете право отказаться от получения на вполне законных основаниях.

О тонкостях вручения и получения повесток рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании Winner.

Читайте также:

Подробности

Как пояснил юрист, военнообязанный имеет право отказаться от получения повестки, если ее вручает лицо, не имеющее на это законных оснований — то есть не являющееся сотрудником ТЦКСП, руководителем предприятия или представителем органов местного самоуправления.

"Военнослужащие, полиция, терроборона не уполномочены вручать повестки, поэтому можно законно отказаться", — сказал Игорь Ясько.

Также он отметил, что отказаться от получения повестки можно, если она заполнена с ошибками.

"Поэтому нужно внимательно проверять фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес проживания, вид повестки, дату, время и адрес, куда нужно явиться и с какой целью", — подчеркнул Ясько.

Напомним, ранее юристы разъяснили, кому нельзя вручать повестку на улице и что грозит за отказ от мобилизации во время военного положения.

Также украинцам рассказали, как нужно действовать, если у вас есть отсрочка, но вас все равно пытаются мобилизовать.

Отметим, что в мае этого года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, расширяющий перечень оснований, по которым украинские военнослужащие могут уволиться со службы.

Кроме того, юрист дал совет, что делать, если территориальные центры комплектования предлагают вам явиться в ТЦК с помощью SMS-сообщения или телефонного разговора.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас