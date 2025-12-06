Прожитковий мінімум і кланові пенсії — Гетманцев розкритикував бюджет-2026

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні ухвалили державний бюджет на 2026 рік і підняли соціальні стандарти, зокрема мінімальну зарплату і прожитковий мінімум. Однак нові суми не наблизилися до реальних потреб наших громадян, а реформа соціального забезпечення так і не відбулася.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

Що не так із бюджетом-2026

Гетманцев назвав державний бюджет "компромісним". Він не погоджується з багатьма нормами, прописаними в документі, однак не міг проголосувати проти, оскільки відтягувати далі ухвалення було ризиковано. Серед основних мінусів — неналежне соціальне забезпечення українців.

"Ми, на жаль, знову не відкрили питання прожиткового мінімуму. Його підвищили на жалюгідних 300 грн. Мінімальну пенсію лишили, як є, кланові пенсії не переглянули. Ці питання відклали у шухляду незрозуміло до якого часу", — констатував спікер.

За словами очільника профільного комітету, реальний прожитковий мінімум в Україні набагато вищий. Плюс Кабінету Міністрів нарешті потрібно відкрити важку, але вкрай важливу дискусію про пенсійну реформу. Адже підтримка людей похилого віку в держбюджеті-2026 "неналежна".

Як оновили прожитковий мінімум і пенсії

Наступного року в Україні зафіксують нові соціальні стандарти, однак збільшення будуть мізерними. Передбачається оновлення:

мінімальної зарплати — до 8 647 грн замість 8 000 грн (+647 грн);

мінімальної пенсії — до 2 595 грн замість 2 361 грн (+234 грн);

базового прожиткового мінімуму — до 3 209 грн замість 2 920 грн (+289 грн).

Окремі показники ПМ для різних демографічних груп також зміняться. Наприклад, для працездатних осіб — до 3 328 грн замість 3 028 грн (+300 грн), для людей, які втратили працездатність — до 2 595 грн замість 2 361 грн (+234 грн). Ці суми прямо впливають на розрахунок багатьох соціальних виплат і навіть податкових зобов’язань.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям заборонено одночасно отримувати пенсію за віком і по інвалідності. Розмір грошового забезпечення залежить від групи інвалідності та страхового стажу, що робить пенсію за віком іноді вигіднішою.

Також ми писали, хто з українців може отримувати соціальну пенсію у 2026 році. Вона передбачена людям від 65 років зі стажем менше 15 років. Сума виплати залежить від прожиткового мінімуму.