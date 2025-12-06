Видео
Главная Экономика Гетманцев объяснил, что не так с пенсиями и прожиточным минимумом

Гетманцев объяснил, что не так с пенсиями и прожиточным минимумом

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 10:20
Прожиточный минимум и клановые пенсии — Гетманцев раскритиковал бюджет-2026
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине приняли государственный бюджет на 2026 год и подняли социальные стандарты, в частности минимальную зарплату и прожиточный минимум. Однако новые суммы не приблизились к реальным потребностям наших граждан, а реформа социального обеспечения так и не состоялась.

Об этом рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Что не так с бюджетом-2026

Гетманцев назвал государственный бюджет "компромиссным". Он не согласен со многими нормами, прописанными в документе, однако не мог проголосовать против, поскольку оттягивать дальше принятие было рискованно. Среди основных минусов — ненадлежащее социальное обеспечение украинцев.

"Мы, к сожалению, снова не открыли вопрос прожиточного минимума. Его повысили на жалкие 300 грн. Минимальную пенсию оставили, как есть, клановые пенсии не пересмотрели. Эти вопросы отложили в ящик непонятно до какого времени", — констатировал спикер.

По словам главы профильного комитета, реальный прожиточный минимум в Украине намного выше. Плюс Кабинету Министров наконец-то нужно открыть тяжелую, но крайне важную дискуссию о пенсионной реформе. Ведь поддержка стариков в госбюджете-2026 "ненадлежащая".

Как обновили прожиточный минимум и пенсии

В следующем году в Украине зафиксируют новые социальные стандарты, однако увеличения будут мизерными. Предполагается обновление:

  • минимальной зарплаты — до 8 647 грн вместо 8 000 грн (+647 грн);
  • минимальной пенсии — до 2 595 грн вместо 2 361 грн (+234 грн);
  • базового прожиточного минимума — до 3 209 грн вместо 2 920 грн (+289 грн).

Отдельные показатели ПМ для разных демографических групп тоже изменятся. Например, для трудоспособных лиц — до 3 328 грн вместо 3 028 грн (+300 грн), для людей, утративших трудоспособность — до 2 595 грн вместо 2 361 грн (+234 грн). Эти суммы прямо влияют на расчет многих социальных выплат и даже налоговых обязательств.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам запрещено одновременно получать пенсию по возрасту и по инвалидности. Размер денежного обеспечения зависит от группы инвалидности и страхового стажа, что делает пенсию по возрасту иногда более выгодной.

Также мы писали, кто из украинцев может получать социальную пенсию в 2026 году. Она предусмотрена людям от 65 лет со стажем менее 15 лет. Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума.

госбюджет пенсии прожиточный минимум Даниил Гетманцев соцвыплаты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
