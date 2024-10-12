Отсрочка от мобилизации в Украине – срок продления отсрочки

Оформление отсрочки. Фото: Винницкий ТЦК

Поскольку отсрочка от мобилизации не бессрочна, военнообязанный гражданин должен время от времени ее продлевать. Это следует начинать делать за 7 дней до истечения действующего срока отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

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Отсрочку нужно продлевать

Отсрочка от мобилизации, предоставляемая части военнообязанных граждан, не является бессрочной.

"Вы имеете право подать заявление на продление отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, не обновление, а продление", — подчеркнул юрист, отвечая на вопрос одного из граждан с отсрочкой.

Евгений Александрович подчеркнул, что это не обязанность гражданина, а его право.

Когда следует начинать продлевать отсрочку

Вместе с тем, если гражданин стремится продлить свою отсрочку, то здесь он имеет определенные ограничения, которые следует соблюдать.

"Если подавать заявление на продление срока действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, то это нужно осуществить за 7 дней до истечения срока действия предыдущей", — подчеркнул адвокат.

Напомним, ранее мы писали о том, какие три категории граждан получат право оформлять отсрочку онлайн.

Также мы сообщали, когда у студентов начинает действовать отсрочка от мобилизации.