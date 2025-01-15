Відстрочка від мобілізації Резерв+ онлайн — як продовжити без ТЦК

Застосунок "Резерв+", через який студенти можуть продовжити відстрочку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Для продовження відстрочки від мобілізації потрібно надати ті самі документи, що і під час першого оформлення відстрочки. Через "Резерв+" продовжити відстрочку можуть лише три категорії громадян, які мають чинну відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Продовження відстрочки

Відстрочка від мобілізації не є безстроковою, її потрібно постійно продовжувати.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цей процес, пояснив, з якими документами треба йти до ТЦК на продовження відстрочки.

"Ті ж самі документи, які ви надавали при оформленні відстрочки", — підкреслив юрист.

Хто може продовжити відстрочку через смартфон

Також Айвазян пояснив, для кого продовження відстрочки уже можливе у дистанційному режимі, через застосунок "Резерв+".

"Продовження відстрочки через "Резерв+" станом на сьогодні можливо тільки для студентів, осіб з інвалідністю та багатодітних батьків", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має громадянин на продовження відстрочки.

Також ми повідомляли про те, як дізнатися про те, чи є чинною відстрочка.