Відстрочка від мобілізації Резерв+ онлайн — як продовжити без ТЦК

Продовження відстрочки через Резерв+ — кому воно доступне
Для продовження відстрочки від мобілізації потрібно надати ті самі документи, що і під час першого оформлення відстрочки. Через "Резерв+" продовжити відстрочку можуть лише три категорії громадян, які мають чинну відстрочку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Продовження відстрочки
Відстрочка від мобілізації не є безстроковою, її потрібно постійно продовжувати.
Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цей процес, пояснив, з якими документами треба йти до ТЦК на продовження відстрочки.
"Ті ж самі документи, які ви надавали при оформленні відстрочки", — підкреслив юрист.
Хто може продовжити відстрочку через смартфон
Також Айвазян пояснив, для кого продовження відстрочки уже можливе у дистанційному режимі, через застосунок "Резерв+".
"Продовження відстрочки через "Резерв+" станом на сьогодні можливо тільки для студентів, осіб з інвалідністю та багатодітних батьків", — підкреслив адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має громадянин на продовження відстрочки.
Також ми повідомляли про те, як дізнатися про те, чи є чинною відстрочка.
Читайте Новини.LIVE!