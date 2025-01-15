Отсрочка от мобилизации Резерв+ онлайн — как продлить без ТЦК

Приложение "Резерв+", через которое студенты могут продлить отсрочку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для продления отсрочки от мобилизации нужно предоставить те же документы, что и при первом оформлении отсрочки. Через "Резерв+" продлить отсрочку могут только три категории граждан, которые имеют действующую отсрочку.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Продление отсрочки

Отсрочка от мобилизации не является бессрочной, ее нужно постоянно продлевать.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот процесс, объяснил, с какими документами надо идти в ТЦК на продление отсрочки.

"Те же самые документы, которые вы предоставляли при оформлении отсрочки", — подчеркнул юрист.

Кто может продлить отсрочку через смартфон

Также Айвазян объяснил, для кого продление отсрочки уже возможно в дистанционном режиме, через приложение "Резерв+".

"Продление отсрочки через "Резерв+" по состоянию на сегодня возможно только для студентов, лиц с инвалидностью и многодетных родителей", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени у гражданина на продление отсрочки.

Также мы сообщали о том, как узнать о том, действует ли отсрочка.