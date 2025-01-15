Отсрочка от мобилизации Резерв+ онлайн — как продлить без ТЦК

Продление отсрочки через Резерв+ — кому оно доступно
Для продления отсрочки от мобилизации нужно предоставить те же документы, что и при первом оформлении отсрочки. Через "Резерв+" продлить отсрочку могут только три категории граждан, которые имеют действующую отсрочку.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Продление отсрочки
Отсрочка от мобилизации не является бессрочной, ее нужно постоянно продлевать.
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот процесс, объяснил, с какими документами надо идти в ТЦК на продление отсрочки.
"Те же самые документы, которые вы предоставляли при оформлении отсрочки", — подчеркнул юрист.
Кто может продлить отсрочку через смартфон
Также Айвазян объяснил, для кого продление отсрочки уже возможно в дистанционном режиме, через приложение "Резерв+".
"Продление отсрочки через "Резерв+" по состоянию на сегодня возможно только для студентов, лиц с инвалидностью и многодетных родителей", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени у гражданина на продление отсрочки.
Также мы сообщали о том, как узнать о том, действует ли отсрочка.
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