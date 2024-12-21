Термін дії відстрочки - де дізнатися

Застосунок "Резерв+", де можна дізнатися про чинність відстрочки від мобілізації. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовозобов’язаний громадянин може дізнатися про чинність відстрочки від мобілізації за допомогою "Резерв+". У випадку, якщо дія відстрочки завершилася, громадянин має звернутися до ТЦК для продовження відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка від мобілізації не надається військовозобов’язаних громадянам територіальними центрами комплектування безстроково.

"Згідно діючих змін у законодавстві відстрочку треба продовжувати кожні 3 місяці", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Він також пояснив, як громадянин має перевіряти чинність своєї поточної відстрочки — і, за потреби, звертатися до ТЦК для продовження дії відстрочки.

Де перевіряти чинність відстрочки

За словами Айвазяна, для цього достатньо мати мобільний застосунок "Резерв+".

"Якщо Резерв+ показує, що відстрочка чинна, то все в порядку", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще подавати заяву на нову відстрочку до ТЦК.

Також ми повідомляли про те, скільки часу має громадянин на продовження відстрочки.