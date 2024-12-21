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Як дізнатися про те, чи є чинною відстрочка

21 грудня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Термін дії відстрочки - де дізнатися
Застосунок "Резерв+", де можна дізнатися про чинність відстрочки від мобілізації. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин може дізнатися про чинність відстрочки від мобілізації за допомогою "Резерв+". У випадку, якщо дія відстрочки завершилася, громадянин має звернутися до ТЦК для продовження відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка від мобілізації не надається військовозобов’язаних громадянам територіальними центрами комплектування безстроково.

"Згідно діючих змін у законодавстві відстрочку треба продовжувати кожні 3 місяці", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Він також пояснив, як громадянин має перевіряти чинність своєї поточної відстрочки — і, за потреби, звертатися до ТЦК для продовження дії відстрочки.

Де перевіряти чинність відстрочки

За словами Айвазяна, для цього достатньо мати мобільний застосунок "Резерв+".

"Якщо Резерв+ показує, що відстрочка чинна, то все в порядку", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще подавати заяву на нову відстрочку до ТЦК.

Також ми повідомляли про те, скільки часу має громадянин на продовження відстрочки.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані резерв

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