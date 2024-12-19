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Нова відстрочка — коли краще подавати заяву до ТЦК

19 грудня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нова відстрочка від мобілізації - коли варто подавати заяву до ТЦК
Оформлення відстрочки в ТЦК. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин, який подає заяву на нову відстрочку, маючи попередню відстрочку з іншої підстави, не повинен поспішати з цим кроком. Найкраще подавати заяву у день завершення попередньої відстрочки, аби у територіальному центрі комплектування не мали підстав для відмови у новій відстрочці.

Про це на порталі b2bconsult написала адвокатка Марина Бекало.

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У деяких громадян України, які мають відстрочку від мобілізації, склалася така ситуація, що вони планують не продовжувати відстрочку з попередньої причини, а оформлювати нову відстрочку — оскільки підстава для отримання відстрочки змінилася.

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що у такій ситуації можна подавати заяву про нову відстрочку як в день закінчення попередньої відстрочки, так і уже після її завершення.

"Теоретично, можна подати і раніше, але є ризик того, що ТЦК та СП винесе рішення про відмову у зв'язку із дією попередньої відстрочки", — підкреслила юристка.

Оптимальний час для подачі заяви на відстрочку

Бекало порекомендувала подавати таку заяву найкраще в день або у переддень закінчення попередньої відстрочки.

"Нічого страшного в тому, що Ви будете  в ситуації коли перша завершилася, а другої ще нема. Головне подати заяву на відстрочку та документи, які підтверджують право на відстрочку за певною підставою за переліком, що визначений в Додатку 5 Постанови №560 Кабінету міністрів України", — запевнила Бекало.

Ризиків для громадянина тут немає, наголосила адвокатка, бо до завершення розгляду заяви і ухвалення комісію ТЦК рішення щодо відстрочки таку особу неможливо мобілізувати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має громадянин для продовження відстрочки.

Також ми повідомляли про те, куди потрібно звертатися для продовження відстрочки від мобілізації.

військовий облік мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовослужбовці

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