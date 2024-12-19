Новая отсрочка от мобилизации – когда следует подавать заявление в ТЦК

Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: УНІАН

Военнообязанный гражданин, подающий заявление на новую отсрочку, имея предварительную отсрочку по другому основанию, не должен спешить с этим шагом. Лучше всего подавать заявление в день завершения предварительной отсрочки, чтобы в территориальном центре комплектования не было оснований для отказа в новой отсрочке.

Об этом на портале b2bconsult написала адвокат Марина Бекало.

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У некоторых граждан Украины, имеющих отсрочку от мобилизации, сложилась такая ситуация, что они планируют не продолжать отсрочку по предварительной причине, а оформлять новую отсрочку, поскольку основание для получения отсрочки изменилось.

Адвокат Марина Бекало объяснила, что в такой ситуации можно подавать заявление о новой отсрочке как в день окончания предварительной отсрочки, так и уже после ее завершения.

"Теоретически можно подать и раньше, но есть риск того, что ТЦК и СП вынесет решение об отказе в связи с действием предварительной отсрочки", — подчеркнула юрист.

Оптимальное время для подачи заявления на отсрочку

Бекало порекомендовала подавать такое заявление лучше всего в день или в преддверии окончания предварительной отсрочки.

"Ничего страшного в том, что Вы будете в ситуации, когда первая завершилась, а второй еще нет. Главное подать заявление на отсрочку и документы, подтверждающие право на отсрочку по определенному основанию по перечню, определенному в Приложении 5 Постановления №560 Кабинета министров Украины", — заверила Бекало.

Рисков для гражданина здесь нет, подчеркнула адвокат, потому что до завершения рассмотрения заявления и принятия комиссии ТЦК решения по отсрочке такое лицо невозможно мобилизовать.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени у гражданина для продления отсрочки.

Также мы сообщали о том, куда следует обращаться для продления отсрочки от мобилизации.