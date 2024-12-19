Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Новая отсрочка — когда лучше подавать заявление в ТЦК arrow

Новая отсрочка — когда лучше подавать заявление в ТЦК

19 декабря 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Новая отсрочка от мобилизации – когда следует подавать заявление в ТЦК
Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин, подающий заявление на новую отсрочку, имея предварительную отсрочку по другому основанию, не должен спешить с этим шагом. Лучше всего подавать заявление в день завершения предварительной отсрочки, чтобы в территориальном центре комплектования не было оснований для отказа в новой отсрочке.

Об этом на портале b2bconsult написала адвокат Марина Бекало.

Читайте также:

Заявление на новую отсрочку — когда лучше не подавать

У некоторых граждан Украины, имеющих отсрочку от мобилизации, сложилась такая ситуация, что они планируют не продолжать отсрочку по предварительной причине, а оформлять новую отсрочку, поскольку основание для получения отсрочки изменилось.

Адвокат Марина Бекало объяснила, что в такой ситуации можно подавать заявление о новой отсрочке как в день окончания предварительной отсрочки, так и уже после ее завершения.

"Теоретически можно подать и раньше, но есть риск того, что ТЦК и СП вынесет решение об отказе в связи с действием предварительной отсрочки", — подчеркнула юрист.

Оптимальное время для подачи заявления на отсрочку

Бекало порекомендовала подавать такое заявление лучше всего в день или в преддверии окончания предварительной отсрочки.

"Ничего страшного в том, что Вы будете в ситуации, когда первая завершилась, а второй еще нет. Главное подать заявление на отсрочку и документы, подтверждающие право на отсрочку по определенному основанию по перечню, определенному в Приложении 5 Постановления №560 Кабинета министров Украины", — заверила Бекало.

Рисков для гражданина здесь нет, подчеркнула адвокат, потому что до завершения рассмотрения заявления и принятия комиссии ТЦК решения по отсрочке такое лицо невозможно мобилизовать.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени у гражданина для продления отсрочки.

Также мы сообщали о том, куда следует обращаться для продления отсрочки от мобилизации.

военный учет мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:25 Зеленский встретился с генсеком НАТО по поставкам ПВО Украине

07:18 Какие средства выплачиваются раненым на войне

07:01 ПриватБанк взимает 5% военного сбора с военных — детали

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

06:35 Доллар почти на пике — что происходит с официальным курсом

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:30 В Украине обвалились цены на подсолнечник — какая стоимость зерна

06:30 Новая отсрочка — когда лучше подавать заявление в ТЦК

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

07:25 Зеленский встретился с генсеком НАТО по поставкам ПВО Украине

07:18 Какие средства выплачиваются раненым на войне

07:01 ПриватБанк взимает 5% военного сбора с военных — детали

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

06:35 Доллар почти на пике — что происходит с официальным курсом

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:30 В Украине обвалились цены на подсолнечник — какая стоимость зерна

06:30 Новая отсрочка — когда лучше подавать заявление в ТЦК

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине