Срок действия отсрочки – где узнать

Как узнать о том, действует ли отсрочка
Военнообязанный гражданин может узнать о действии отсрочки от мобилизации с помощью "Резерв+". В случае, если действие отсрочки завершилось, гражданин должен обратиться в ТЦК для продления отсрочки.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Продолжительность отсрочки
Отсрочка от мобилизации не предоставляется военнообязанным гражданам территориальными центрами комплектования бессрочно.
"Согласно действующим изменениям в законодательстве отсрочку нужно продолжать каждые 3 месяца", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.
Он также объяснил, как гражданин должен проверять свою текущую отсрочку — и, при необходимости, обращаться в ТЦК для продолжения действия отсрочки.
Где проверять действие отсрочки
По словам Айвазяна, для этого достаточно иметь мобильное приложение "Резерв+".
"Если Резерв+ показывает, что отсрочка действует, то все в порядке", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы писали о том, когда лучше подавать заявление на новую отсрочку в ТЦК.
Также мы сообщали о том, сколько времени у гражданина на продление отсрочки.
Читайте Новини.LIVE!