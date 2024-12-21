Срок действия отсрочки – где узнать

Приложение "Резерв+", где можно узнать о силе отсрочки от мобилизации. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнообязанный гражданин может узнать о действии отсрочки от мобилизации с помощью "Резерв+". В случае, если действие отсрочки завершилось, гражданин должен обратиться в ТЦК для продления отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Продолжительность отсрочки

Отсрочка от мобилизации не предоставляется военнообязанным гражданам территориальными центрами комплектования бессрочно.

"Согласно действующим изменениям в законодательстве отсрочку нужно продолжать каждые 3 месяца", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.

Он также объяснил, как гражданин должен проверять свою текущую отсрочку — и, при необходимости, обращаться в ТЦК для продолжения действия отсрочки.

Где проверять действие отсрочки

По словам Айвазяна, для этого достаточно иметь мобильное приложение "Резерв+".

"Если Резерв+ показывает, что отсрочка действует, то все в порядке", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы писали о том, когда лучше подавать заявление на новую отсрочку в ТЦК.

Также мы сообщали о том, сколько времени у гражданина на продление отсрочки.