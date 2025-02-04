Продление отсрочки - уведомление от ТЦК во время продления отсрочки

Оформление документов в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

Отсрочка от мобилизации продлевается автоматически, ТЦК проверяют основания для этого и продлевают. Если же основания для отсрочки невозможно проверить, представители ТЦК могут сообщить об этом военнообязанному, попросив повторно предоставить документы о возможности отсрочки.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отсрочка продлевается автоматически

Юрист Владислав Дерий, комментируя вопрос продления отсрочки мобилизации, пояснил, что этот процесс должен происходить без участия самого военнообязанного.

"В случае продления срока проведения мобилизации отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период военнообязанному продлевается автоматически, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку", — подчеркнул юрист.

Когда и о чем извещает ТЦК

Впрочем, подчеркнул Дерий, бывают ситуации, когда отсрочка не продлевается автоматически — в ситуации, когда в ТЦК не могут проверить актуальность оснований для этого.

Юрист объяснил, что в таком случае делают работники территориального центра комплектования.

"Если работники ТЦК не смогут осуществить проверку основания для отсрочки — Вам должны сообщить об этом по телефону, e-mail или заказным письмом", — отметил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, кому доступно продление отсрочки через "Резерв+".

Также мы сообщали о том, сколько времени имеет гражданин продления отсрочки.