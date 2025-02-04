Отсрочка от мобилизации - виды отсрочки, через Резерв+ и ТЦК, в чем разница

Гражданин оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: Винницкий ОТЦК

В Украине можно оформить отсрочку от мобилизации как в ТЦК, так и дистанционно, через приложение "Резерв+". Обе отсрочки имеют одинаковую юридическую силу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военное положение и отсрочка

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации, при наличии тех или иных оснований.

Различные варианты оформления отсрочки

Отсрочку от мобилизации можно оформить несколькими путями — как во время личного визита в территориальный центр комплектования, так и дистанционно, онлайн, с помощью приложения "Резерв+".

Адвокат Юрий Айвазян объяснил гражданам, которые поинтересовались этим нюансом, что разницы в пути оформления отсрочки нет.

"Отсрочка, оформленная через "Резерв+", имеет такую же юридическую силу, как и отсрочка, оформленная непосредственно через ТЦК", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какие нюансы есть при продлении отсрочки от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, что в Украине внесли изменения в предоставление от срочки от мобилизации.