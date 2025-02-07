Отсрочка от мобилизации в Резерв+ в феврале 2025 - новые правила

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Только две категории военнообязанных граждан имеют право на оформление отсрочки от мобилизации. Это студенты учебных заведений и люди с инвалидностью, все остальные должны идти в территориальные центры комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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Отсрочка — в ТЦК или через "Резерв+"

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, связанный с военным положением, объявленным после полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Во время этого процесса часть граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.

Отсрочку можно оформить как во время личного визита в территориальный центр комплектования, так и через мобильное приложение "Резерв+".

Кто имеет право на онлайн-отсрочку

Впрочем, пояснил юрист Евгений Корнийчук, далеко не всем военнообязанным доступен вариант онлайн-оформления отсрочки.

"Такая возможность есть только у лиц по инвалидности и студентов, все остальные должны самостоятельно обращаться в ТЦК", — подчеркнул Корнийчук.

Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Снято" в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, есть ли разница между отсрочками, оформленными через "Резерв+" и в ТЦК.