Отсрочка от мобилизации в Резерв+ в феврале 2025 - новые правила

Отсрочка через "Резерв+" в феврале — кто имеет на это право
Только две категории военнообязанных граждан имеют право на оформление отсрочки от мобилизации. Это студенты учебных заведений и люди с инвалидностью, все остальные должны идти в территориальные центры комплектования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.
Отсрочка — в ТЦК или через "Резерв+"
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, связанный с военным положением, объявленным после полномасштабного вторжения Российской Федерации.
Во время этого процесса часть граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.
Отсрочку можно оформить как во время личного визита в территориальный центр комплектования, так и через мобильное приложение "Резерв+".
Кто имеет право на онлайн-отсрочку
Впрочем, пояснил юрист Евгений Корнийчук, далеко не всем военнообязанным доступен вариант онлайн-оформления отсрочки.
"Такая возможность есть только у лиц по инвалидности и студентов, все остальные должны самостоятельно обращаться в ТЦК", — подчеркнул Корнийчук.
Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Снято" в "Резерв+".
Добавим, мы сообщали о том, есть ли разница между отсрочками, оформленными через "Резерв+" и в ТЦК.
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