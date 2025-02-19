Отсрочка для многодетного отца - какое заявление надо подать в ТЦК

Многодетный отец с детьми. Фото: "Новини.PRO"

Для того, чтобы оформить отсрочку от мобилизации, многодетный отец, чьи дети проживают не с ним, а с матерью, должен предоставить заявление об отсутствии задолженности по алиментам. Такое заявление пишется в произвольной форме.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Многодетные родители имеют право оформить отсрочку от мобилизации даже в случае, когда их несовершеннолетние дети живут не с ними, а с матерями.

Но в таком случае нужно предоставить в ТЦК заявление об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Это нужно для того, чтобы доказать факт содержания детей военнообязанным гражданином.

Как написать заявление об отсутствии долгов по алиментам

Относительно того, как оформляется такое заявление, то, как заявил адвокат Юрий Айвазян, каких-то специальных требований или устоявшегося образца к нему нет.

"Такого образца не существует. Заявление пишется в произвольной форме", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли многодетные родители продлить отсрочку от мобилизации онлайн.

Добавим, мы сообщали о том, как оформить отсрочку, если гражданин имеет детей в разных браках.