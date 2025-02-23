Документы для отсрочки многодетного отца - документы для ТЦК

Многодетный отец. Фото: tepravda.te.ua

Для того, чтобы оформить отсрочку от мобилизации, многодетные родители должны предоставить территориальному центру комплектования документы о родственной связи с несовершеннолетними детьми. Но существует и вариант, когда можно обойтись без визита с документами в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

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Отсрочка для многодетных родителей

Многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации.

Для оформления отсрочки они должны предоставить в территориальный центр комплектования соответствующий набор документов.

Адвокат Вячеслав Кирда назвал список этих документов.

Кроме заявления об отсрочке, это:

копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей;

копия свидетельства о браке;

бумажный или электронный военно-учетный документ.

Когда многодетному не нужно нести документы в ТЦК

Вместе с тем, подчеркнул юрист, многодетные родители имеют привилегию, которая недоступна другим категориям военнообязанных — дистанционное оформление права на отсрочку.

"Другой способ, который может быть Вам доступен — оформить отсрочку через "Резерв+", — отметил Кирда.

Таким образом, гражданин может реализовать свое законное право в электронном формате, не собирая бумажные документы.

Напомним, мы ранее писали о том, какое именно заявление должен подать многодетный отец, который не живет со своими детьми, чтобы оформить отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли многодетные родители продолжать мобилизацию онлайн.