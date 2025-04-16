Порушення військового обліку - штраф ТЦК за кілька порушень

Співробітники ТЦК оформлюють документи. Фото: Вінницький ТЦК

У ситуації із кількома порушеннями правил військового обліку до військовозобов’язаного громадянина буде застосована норма Адмінкодексу. Згідно з нею, штраф буде лише один, найвиший із можливих.

Про це написала адвокатка Дар’я Тарасенко.

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Штрафи за кілька порушень обліку

В процесі військового обліку один військовозобов’язаний громадянин може порушити правила обліку кілька разів — не оновити військово-облікові дані, не з’явитися за повісткою на ВЛК тощо.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, яким буде штраф у такому випадку — чи зросте він відповідно до кількості зафіксованих порушень.

Адвокатка Дар’я Тарасенко пояснила у відповіді такому громадянину, що в такому випадку застосовується норма статті 36 Кодексу України про адміністративні порушення.

Максимальний розмір штрафу

Тарасенко наголосила, що при розгляді кількох адміністративних порушень одночасно, штраф буде накладатися лише один — найвищих із можливих.

"Тобто, навіть якщо порушення зафіксовано три рази, сумарний штраф не може перевищувати 25 500 грн", — підкреслила юриста.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи достатньо для сплати штрафу тільки банківських реквізитів, отриманих в ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про сім причин для накладення штрафу територіальним центром комплектування.