Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Кілька порушень військового обліку — яким буде штраф arrow

Кілька порушень військового обліку — яким буде штраф

16 квітня 2025 05:42
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Порушення військового обліку - штраф ТЦК за кілька порушень
Співробітники ТЦК оформлюють документи. Фото: Вінницький ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У ситуації із кількома порушеннями правил військового обліку до військовозобов’язаного громадянина буде застосована норма Адмінкодексу. Згідно з нею, штраф буде лише один, найвиший із можливих.

Про це написала адвокатка Дар’я Тарасенко.

Реклама
Читайте також:

Штрафи за кілька порушень обліку

В процесі військового обліку один військовозобов’язаний громадянин може порушити правила обліку кілька разів — не оновити військово-облікові дані, не з’явитися за повісткою на ВЛК тощо.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився,  яким буде штраф у такому випадку — чи зросте він відповідно до кількості зафіксованих порушень.

Адвокатка Дар’я Тарасенко пояснила у відповіді такому громадянину, що в такому випадку застосовується норма статті 36 Кодексу України про адміністративні порушення.

Максимальний розмір штрафу

Тарасенко наголосила, що при розгляді кількох адміністративних порушень одночасно, штраф буде накладатися лише один — найвищих із можливих.

"Тобто, навіть якщо порушення зафіксовано три рази, сумарний штраф не може перевищувати 25 500 грн", — підкреслила юриста.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи достатньо для сплати штрафу тільки банківських реквізитів, отриманих в ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про сім причин для накладення штрафу територіальним центром комплектування.

штраф військовий облік ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама