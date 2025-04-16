Нарушение воинского учета - штраф ТЦК за несколько нарушений

Сотрудники ТЦК оформляют документы. Фото: Винницкий ТЦК

В ситуации с несколькими нарушениями правил воинского учета к военнообязанному гражданину будет применена норма Админкодекса. Согласно ей, штраф будет только один, самый высокий из возможных.

Об этом написала адвокат Дарья Тарасенко.

Реклама

Читайте также:

Штрафы за несколько нарушений учета

В процессе воинского учета один военнообязанный гражданин может нарушить правила учета несколько раз — не обновить военно-учетные данные, не явиться по повестке на ВВК и тому подобное.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, каким будет штраф в таком случае — возрастет ли он в соответствии с количеством зафиксированных нарушений.

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила в ответе такому гражданину, что в таком случае применяется норма статьи 36 Кодекса Украины об административных нарушениях.

Максимальный размер штрафа

Тарасенко отметила, что при рассмотрении нескольких административных нарушений одновременно, штраф будет накладываться только один — самый высокий из возможных.

"То есть, даже если нарушение зафиксировано три раза, суммарный штраф не может превышать 25 500 грн", — подчеркнула юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, достаточно ли для уплаты штрафа только банковских реквизитов, полученных в ТЦК.

Добавим, мы сообщали о семи причинах для наложения штрафа территориальным центром комплектования.