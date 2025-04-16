Порушення військового обліку - за які порушення штрафують в ТЦК

Штрафи від ТЦК — три основні види порушень
Штрафи за порушення військового обов’язку від ТЦК регулюються трьома статтями Адміністративного кодексу України. Це як порушення військового обліку, так і втрата військово-облікових документів чи перешкоджання мобілізації.
Про це написала адвокатка Дар’я Тарасенко.
Статті Адмінкодексу про військовий облік та мобілізацію
Порушення правил військового обліку є адміністративними порушеннями і регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушеннями (КУпАП).
У КУпАП є три статті, які стосуються військового обліку, мобілізації та інших процесів, пов’язаних із військовим обов’язком.
Це:
- ст. 210 — порушення правил військового обліку призовниками, військовозобов’язаними та резервістами;
- ст. 210-1 — порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;
- ст. 211 — псування або втрата військово-облікових документів через необережність.
Основні причини штрафів
Адвокатка Дар’я Тарасенко зазначила, коментуючи причини накладення штрафів, що існує три основні причини для покарання.
Ці причини є такими:
- нез’явлення до ТЦК за викликом;
- неповідомлення про зміну облікових даних;
- несвоєчасна постановка на облік.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, де можна дізнатися про наявність штрафу від територіального центру комплектування.
Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках суди скасовують штрафи від ТЦК.
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