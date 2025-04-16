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Штрафи від ТЦК — три основні види порушень

16 квітня 2025 07:03
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Порушення військового обліку - за які порушення штрафують в ТЦК
Співробітник ТЦК оформлює документи. Фото: Миколаївський ОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Штрафи за порушення військового обов’язку від ТЦК регулюються трьома статтями Адміністративного кодексу України. Це як порушення військового обліку, так і втрата військово-облікових документів чи перешкоджання мобілізації.

Про це написала адвокатка Дар’я Тарасенко.

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Статті Адмінкодексу про військовий облік та мобілізацію

Порушення правил військового обліку є адміністративними порушеннями і регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушеннями (КУпАП).

У КУпАП є три статті, які стосуються військового обліку, мобілізації та інших процесів, пов’язаних із військовим обов’язком.

Це:

  • ст. 210 — порушення правил військового обліку призовниками, військовозобов’язаними та резервістами;
  • ст. 210-1 — порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;
  • ст. 211 — псування або втрата військово-облікових документів через необережність.

Основні причини штрафів

Адвокатка Дар’я Тарасенко зазначила, коментуючи причини накладення штрафів, що існує три основні причини для покарання.

Ці причини є такими:

  • нез’явлення до ТЦК за викликом;
  • неповідомлення про зміну облікових даних;
  • несвоєчасна постановка на облік.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де можна дізнатися про наявність штрафу від територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках суди скасовують штрафи від ТЦК.

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