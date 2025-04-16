Нарушение воинского учета - за какие нарушения штрафуют в ТЦК

Сотрудник ТЦК оформляет документы. Фото: Николаевский ОТЦК

Штрафы за нарушение воинской обязанности от ТЦК регулируются тремя статьями Административного кодекса Украины. Это как нарушение воинского учета, так и потеря военно-учетных документов или препятствование мобилизации.

Об этом написала адвокат Дарья Тарасенко.

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Нарушение правил воинского учета являются административными нарушениями и регулируются Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

В КУоАП есть три статьи, которые касаются воинского учета, мобилизации и других процессов, связанных с воинской обязанностью.

Это:

ст. 210 — нарушение правил воинского учета призывниками, военнообязанными и резервистами;

ст. 210-1 — нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации;

ст. 211 — порча или потеря военно-учетных документов по неосторожности.

Основные причины штрафов

Адвокат Дарья Тарасенко отметила, комментируя причины наложения штрафов, что существует три основные причины для наказания.

Эти причины являются следующими:

неявка в ТЦК по вызову;

неуведомление об изменении учетных данных;

несвоевременная постановка на учет.

Напомним, мы ранее писали о том, где можно узнать о наличии штрафа от территориального центра комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях суды отменяют штрафы от ТЦК.