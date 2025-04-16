Нарушение воинского учета - за какие нарушения штрафуют в ТЦК

Штрафы от ТЦК — три основных вида нарушений
Штрафы за нарушение воинской обязанности от ТЦК регулируются тремя статьями Административного кодекса Украины. Это как нарушение воинского учета, так и потеря военно-учетных документов или препятствование мобилизации.
Об этом написала адвокат Дарья Тарасенко.
Статьи Админкодекса о воинском учете и мобилизации
Нарушение правил воинского учета являются административными нарушениями и регулируются Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
В КУоАП есть три статьи, которые касаются воинского учета, мобилизации и других процессов, связанных с воинской обязанностью.
Это:
- ст. 210 — нарушение правил воинского учета призывниками, военнообязанными и резервистами;
- ст. 210-1 — нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации;
- ст. 211 — порча или потеря военно-учетных документов по неосторожности.
Основные причины штрафов
Адвокат Дарья Тарасенко отметила, комментируя причины наложения штрафов, что существует три основные причины для наказания.
Эти причины являются следующими:
- неявка в ТЦК по вызову;
- неуведомление об изменении учетных данных;
- несвоевременная постановка на учет.
Напомним, мы ранее писали о том, где можно узнать о наличии штрафа от территориального центра комплектования.
Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях суды отменяют штрафы от ТЦК.
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