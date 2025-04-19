Как оплатить штраф от ТЦК с 50% скидкой — пошаговая инструкция

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы смогут оплачивать штрафы от ТЦК со скидкой в 50%. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. В приложении "Резерв+" функция, которая позволяет платить штрафы со скидкой, заработает уже летом.

О новых возможностях приложения для военнообязанных сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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"Военнообязанные смогут оплатить такой штраф со скидкой 50% в приложении "Резерв+". А военнослужащие, которые тоже имели нарушения, полностью освобождаться от уплаты", — говорится в заметке.

Как только в "Резерв+" появится функция для уплаты штрафа онлайн, военнообязанному будет необходимо осуществить всего три шага:

Подать в приложении заявление о признании нарушения. Получить постановление о нарушении. Оплатить штраф со скидкой 50%.

Черногоренко добавила, что сейчас идет работа над запуском дополнительных функций, которые позволят оплачивать штрафы в онлайн-режиме.

В Минобороны уточнили, что возможность оплатить штраф со скидкой в "Резерв+" заработает уже летом этого года. Там также отметили, что сервис будет иметь временные ограничения. После подачи заявления о нарушении и вынесения постановления гражданин будет иметь 20 дней для уплаты штрафа с 50% скидкой. При невыполнении этого условия придется платить штраф в полном объеме.

Можно ли уплатить штраф со скидкой уже сегодня

16 апреля Закон №4316, которым предлагается предоставить возможность военнообязанным самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, уплатив штраф в размере 50% от минимального определенного размера, был опубликован в "Голосе Украины". Поэтому его нормы начали действовать уже с четверга, 17 апреля.

Пока в "Резерв+" не заработает функция, которая позволяет платить 50% штрафа от ТЦК дистанционно, это можно сделать офлайн.

Для этого лицу, которое привлекается к административной ответственности, необходимо обратиться в ТЦК с заявлением о признании допущенного нарушения и согласии на привлечение к административной ответственности.

Руководитель ТЦК в течение трех дней после получения такого заявления обязан проверить изложенные в нем фактические данные и вынести постановление по делу.

В постановлении о наложении административного взыскания руководитель ТЦК определяет размер штрафа.

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