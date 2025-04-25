Штраф от ТЦК со скидкой 50% — на количество оплат установят лимит

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Минобороны запускает возможность для военнообязанных оплатить через приложение "Резерв+"штраф от ТЦК со скидкой 50%. Однако воспользоваться скидкой много раз не получится — количество таких оплат будет ограниченным.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью LB.ua.

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"Это возможность не идти в ТЦК за квитанцией, потом в банк, платить и снова заносить эту бумажку в ТЦК. Это можно будет сделать через Резерв+ и еще и с 50% скидкой", — отметила Черногоренко.

Она, кроме того, сообщила, что в "Резерв+" также будет указываться причина нарушения, например, "не явился на оповещение, номер, дата" — сейчас ведомство добавляет такую функцию в приложение. То есть военнообязанные будут понимать, что конкретно они нарушили.

Далее пользователю необходимо будет нажать в приложении кнопку "Оплатить штраф", перечислить 8 500 грн (50% от суммы штрафа), и с него снимется "погашенное" нарушение.

Однако, как пояснила Екатерина Черногоренко, не будет такого, что человек, не выходя из дома, сможет каждые полгода платить штраф и не будет считаться нарушителем. Штраф можно будет заплатить только ограниченное количество раз. Далее запускаются другие механизмы ответственности.

"То есть это не вечное освобождение от любой ответственности, это возможность несколько раз оплатить штраф, если человек забыл или не успел", — отметила заместитель министра обороны.

Как в "Резерв+" оплачивать штрафы от ТЦК со скидкой в 50%

Ранее Екатерина Черногоренко сообщала, что в приложении "Резерв+" функция, которая позволяет платить штрафы со скидкой, заработает уже летом.

Заместитель министра обороны также объяснила алгоритм, по которому будет происходить уплата штрафов со скидкой в "Резерв+". Военнообязанному надо будет осуществить всего три шага:

Подать в приложении заявление о признании нарушения. Получить постановление о нарушении. Оплатить штраф со скидкой 50%.

После получения постановления для уплаты штрафа с 50% скидкой отводится всего 20 дней. При невыполнении этого условия нарушителю придется платить штраф в полном объеме.

Ранее мы рассказывали, что украинцы, которым в этом году исполняется 17 лет, до 31 июля 2025 года должны стать на воинский учет призывников. Это требование также касается некоторых граждан до 25 лет. За нарушение правил предусмотрен штраф до 25 500 грн.

Также узнавайте, куда обращаться для обжалования штрафа от ТЦК.