Как оплатить штраф от ТЦК и СП в онлайн-режиме

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Для того, чтобы оплатить штраф за нарушение воинского учета, посещать ТЦК и СП необязательно. Можно внести оплату дистанционно.

Об этом сообщили специалисты юридической компании INSEININ.

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Уплата штрафа без визита в ТЦК и СП

Для уплаты штрафа в онлайн-режиме нужно подать в "Резерв+" заявление о согласии на привлечение к административной ответственности и о рассмотрении дела без присутствия. В таком случае протокол составлять не будут, а у начальника РТЦК будет три дня для принятия постановления о штрафе.

"Военнообязанному направляется постановление о штрафе в размере 17 тысяч гривен. На уплату штрафа предоставляется 30 дней. В случае уплаты в течение первых десяти дней предоставляется скидка 50%, то есть конечный размер штрафа составит 8,5 тысячи гривен", — объяснили юристы.

Напомним, штрафы за нарушение воинского учета можно платить онлайн. Для этого необходимо мобильное приложение "Резерв+".

Также мы сообщали, что в Одесской области мужчина отказался от повестки и не прошел ВВК. Его оштрафовали.