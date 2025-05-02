Блокировка карт военных - когда это возможно и как восстановить доступ к деньгам

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Исполнительная служба, которая является частью системы органов Министерства юстиции Украины, чтобы обеспечить выполнение судебных решений, может прибегать к аресту счетов украинцев. Нередко в подобных ситуациях, когда банк закрывает доступ к карте, на которую поступает денежное обеспечение, оказываются и военнослужащие. Поэтому стоит знать, законно ли это и как действовать в таком случае.

Новини. LIVE рассказывают, могут ли наложить арест на счет защитника и как восстановить доступ к деньгам.

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Блокировка карточек военнослужащих — законно ли это

Специалисты адвокатского бюро "Юристконсалт" объяснили, что пока не существует никакого моратория на блокировку карточек военнослужащих. Когда лицо или компания имеют долги, они обращаются в суд, чтобы взыскать задолженность. После получения судебного решения оно передается исполнителям, которые находят эти счета, что затем блокируются и с них списываются средства.

Это решение военнослужащий может обжаловать. Однако пока будет идти судебный процесс, арест с карты не снимут.

Защитник также может обратиться в банк с заявлением о частичном списании задолженности. В обращении нужно указать, что на арестованный счет получает денежное обеспечение, поэтому банк не может списывать все деньги и обязан оставлять на карте 13 400 грн ежемесячно.

В то же время юристы "Первой правовой помощи" уточняют, что арест счетов защитников может происходить, если есть задолженность перед кредиторами, или же речь идет о невыполнении судебных решений. Однако специалисты отмечают, что военнослужащие имеют особый статус, который требует учета специфики их службы и финансового состояния.

Вопрос ареста счетов военнослужащих регулируется следующими нормативными актами:

Закон Украины "Об исполнительном производстве", который определяет общие правила наложения ареста на счета должников.

Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", предоставляющий определенные гарантии военнослужащим и защищающий их от необоснованных ограничений.

Важно: социальные выплаты, а также выплаты, связанные с ранением, инвалидностью или гибелью, не могут быть взысканы для погашения долгов и являются неприкосновенными.

Как разблокировать счет военнослужащего

Основаниями для снятия ареста со счета защитника могут быть следующие:

Незаконный арест социальных выплат — если на заблокированный счет поступают социальные выплаты (заработная плата, денежное обеспечение военнослужащих, выплаты на оздоровление или ранения).

Призыв на военную службу по мобилизации — мобилизованные лица имеют право на особые условия по погашению долгов (судебные исполнители должны учитывать статус военнослужащего и его ограниченную возможность выполнять финансовые обязательства).

Несоответствие решения суда законодательству — если решение нарушает нормы права или не учитывает особый статус военнослужащего, оно может быть обжаловано.

Предоставление военнослужащим доказательств тяжелого материального положения — справок о состоянии здоровья, расходах на лечение, уход за членами семьи и т.д.

Чтобы инициировать снятие ареста с банковского счета, военнослужащему или его представителю необходимо обратиться в исполнительную службу с соответствующим заявлением, добавив к нему заверенную копию справки формы 5 (можно взять в воинской части или сгенерировать в приложении "Армия+". В заявлении надо указать основания для разблокировки карты — призыв на военную службу или то, что счет используется для социальных выплат.

Если же исполнители отказали в снятии ареста, можно обратиться в суд с требованием пересмотреть решение с учетом особых обстоятельств, таких как военный статус и необходимость обеспечения семьи.

Как разблокировать карту, если боец на передовой

В случае, если военный не имеет возможности лично присутствовать для решения вопроса о разблокировании счетов, он может оформить доверенность на представительство интересов. В документе нужно указать данные доверенного лица и перечислить учреждения, в которых он будет действовать. Однако стоит учесть, что доверенность обязательно должна быть заверена уполномоченным лицом.

Как правило, доверенности удостоверяют нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах или осуществляющие частную нотариальную деятельность.

Однако в условиях военного положения это может сделать командир части (кроме доверенностей на право распоряжения недвижимым имуществом, управления и распоряжения ценными бумагами и корпоративными правами).

Доверенность составляется в двух экземплярах, которые заверяются командиром части. В дальнейшем один экземпляр направляется через Генеральный штаб ВСУ, Министерство обороны Украины или другой определенный орган в Министерство юстиции или его территориальный орган для внесения нотариусом в Единый реестр доверенностей. Второй экземпляр остается у доверителя или направляется представителю.

Ранее мы писали, что некоторых военнослужащих будут лишать льгот и выплат.

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