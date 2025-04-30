Виплати родинам загиблих добровольців — що змінює новий закон

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Володимир Зеленський підписав закон, яким прирівнюються виплати родинам полеглих добровольців до виплат сім'ям загиблих військовослужбовців. Документ з підписом президента надійшов до Верховної Ради України 29 квітня 2025 року.

Новини. LIVE пояснюють, які зміни передбачає закон №12234.

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Закон про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо призначення одноразової грошової допомоги вніс до Верховної ради Кабінет Міністрів України наприкінці 2024 року.

Метою ініціаторів, як вказано у пояснювальній записці, є забезпечення справедливого підходу до визначення розміру одноразової грошової допомоги родинам осіб, які в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії проти України.

Як зміняться виплати родинам загиблих добровольців

З моменту набуття чинності закону №12234, родини цивільних осіб, які загинули, беручи участь у забезпеченні оборони України, отримуватимуть 15 млн грн одноразової грошової допомоги (ОГД).

Раніше така допомога для сімей загиблих добровольців становила лише 2 млн грн. Родини, яким вже виплатили допомогу в менших обсягах, держава здійснить доплату з урахуванням вже отриманої суми.

Крім того, цей закон визначає офіційну підставу для надання родинам загиблих добровольців статусу членів сім’ї Захисника чи Захисниці України. Нею стане довідка про безпосередню участь такої особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії проти України.

Видає таку довідку командир військової частини (органу, підрозділу):

Збройних сил;

Національної поліції;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби;

Служби безпеки України;

інших військових формувань чи правоохоронних органів.

Закон набуде чинності наступного дня після його офіційного оприлюднення.

Раніше ми писали, що в Україні члени сімей загиблих військовослужбовців мають право на низку соціальних гарантій та пільг від держави, які надаються на підставі відповідних посвідчень. Зокрема, дружинам (чоловікам), батькам і дітям героїв, полеглих під час захисту Батьківщини або виконання службових обов’язків у зоні бойових дій, видається сіре посвідчення.

Також ми розповідали, що військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, мають право на додаткові виплати за отримані державні нагороди. На доплати також мають право родичі захисника, якого нагороджено посмертно. Розмір виплати залежить від типу нагороди та статусу одержувача.