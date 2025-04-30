Выплаты семьям погибших добровольцев — что меняет новый закон

В Украине изменились условия выплат семьям погибших — детали
Владимир Зеленский подписал закон, которым приравниваются выплаты семьям павших добровольцев к выплатам семьям погибших военнослужащих. Документ с подписью президента поступил в Верховную Раду Украины 29 апреля 2025 года.
Новини. LIVE объясняют, какие изменения предусматривает закон №12234.
Закон о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно назначения единовременной денежной помощи внес в Верховную Раду Кабинет министров Украины в конце 2024 года.
Целью инициаторов, как указано в пояснительной записке, является обеспечение справедливого подхода к определению размера единовременной денежной помощи семьям лиц, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибли во время участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины.
Как изменятся выплаты семьям погибших добровольцев
С момента вступления в силу закона №12234, семьи гражданских лиц, погибших, участвуя в обеспечении обороны Украины, будут получать 15 млн грн единовременной денежной помощи (ЕДП).
Ранее такая помощь для семей погибших добровольцев составляла лишь 2 млн грн. Семьи, которым уже выплатили помощь в меньших объемах, государство осуществит доплату с учетом уже полученной суммы.
Кроме того, этот закон определяет официальное основание для предоставления семьям погибших добровольцев статуса членов семьи Защитника или Защитницы Украины. Им станет справка о непосредственном участии такого лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины.
Выдает такую справку командир воинской части (органа, подразделения):
- Вооруженных сил;
- Национальной полиции;
- Национальной гвардии;
- Государственной пограничной службы;
- Службы безопасности Украины;
- других военных формирований или правоохранительных органов.
Закон вступит в силу на следующий день после его официального обнародования.
Ранее мы писали, что в Украине члены семей погибших военнослужащих имеют право на ряд социальных гарантий и льгот от государства, которые предоставляются на основании соответствующих удостоверений. В частности, женам (мужьям), родителям и детям героев, павших во время защиты Родины или выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий, выдается серое удостоверение.
Также мы рассказывали, что военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, имеют право на дополнительные выплаты за полученные государственные награды. На доплаты также имеют право родственники защитника, который награжден посмертно. Размер выплаты зависит от типа награды и статуса получателя.
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