Помощь безработным украинцам — как долго выплачивается и какие суммы в 2025

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Граждане Украины, которые потеряли работу, могут претендовать на денежную помощь от государства. Подать заявление на получение выплат возможно как в отделении центра занятости, так и через интернет.

О том, какие выплаты получают украинцы, потерявшие работу в 2025 году, отмечается на портале "Дія".

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Кто может получить статус безработного

Единовременное или ежемесячное пособие по безработице могут оформить как застрахованные, так и незастрахованные лица, при условии их официального признания безработными. К этой категории относятся лица в возрасте от 15 до 70 лет, которые не имеют работы и источников дохода, но готовы работать и способны приступать к выполнению трудовых обязанностей. Статус безработного может быть предоставлен:

трудоспособным лицам до момента выхода на пенсию, в том числе по выслуге лет или на льготных условиях;

лицам с инвалидностью, которые еще не достигли пенсионного возраста и получают социальную помощь или пенсию по инвалидности;

несовершеннолетним (до 16 лет), которые работали, но потеряли работу из-за реорганизации, сокращения или прекращения деятельности предприятия.

Размеры выплат для безработных граждан в 2025 году

С 1 января 2025 года минимальный размер пособия составляет 1 500 грн для людей без стажа или 3 600 гривен — для застрахованных лиц. Такой уровень поддержки назначается:

уволенным из-за дисциплинарных или уголовных нарушений;

лицам, которые имели менее 7 месяцев страхового стажа в течение года до регистрации;

выпускникам учебных заведений, молодым людям после срочной или альтернативной службы, которые ищут первое место работы.

В остальных случаях сумма помощи рассчитывается на основе процента от среднего дохода, в зависимости от продолжительности страхового стажа:

до 2 лет — 50%;

2-6 лет — 55%;

6-10 лет — 60%;

более 10 лет — 70%.

Максимальный размер выплаты составляет 8 000 грн. Уровень верхней границы связан с размером минимальной зарплаты. Она кстати осталась на уровне 2024 года — 8 тыс. гривен.

Для лиц со страховым стажем продолжительность получения выплат не должна превышать 360 дней в течение двухлетнего периода с момента назначения. Люди предпенсионного возраста могут получать помощь дольше — до 720 дней.

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